LOS ANGELES - Aktor Arnold Schwarzenegger menerima vaksin Covid-19 pada 20 Januari 2021 di Stadion Dodger, Los Angeles. Pria 73 tahun itu tampak bersemangat dalam momen itu.

Seperti yang ditunjukkannya dalam video unggahnya di Twitter. Schwarzenegger berada di dalam mobil saat disuntik oleh tim medis. Ia kemudian mengimbau publik mengikuti jejaknya.

"Aku tak pernah lebih bahagia menunggu dalam antrean. Jika kalian memenuhi syarat dan daftar untuk mendapatkan vaksin," tulisnya.

"Ikutlah denganku jika kau ingin hidup!" tulis mantan Gubernur California itu.

Tentu kalimat itu sangat ikonik dari franchise film The Terminator, yang aslinya diucapkan oleh Michael Biehn, dan kemudian diulang oleh Schwarzenegger di film Terminator 2:Judgement Day.

Selain itu, Schwarzenegger juga mengucapkan kalimat yang berasal dari filmnya yang lain saat dia memberitahu petugas untuk memberikan vaksinnya, untuk 'meletakkan jarum itu'.

Itu merupakan kalimat referensi dari film Natal tahun 1996, yakni Jingle All The Way. Di mana Schwarzenegger berteriak pada seorang tetangga yang sedang memakan kuenya. 'Letakkan kue itu sekarang!'.

