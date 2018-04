LOS ANGELES – Tanpa banyak bersuara, A Quiet Place langsung menguasai box office Amerika Serikat dalam pekan perdana penayangannya. Film dari Paramount Pictures ini bahkan berhasil menggeser film terbaru Steven Spielberg, Ready Player One.

A Quiet Place menghasilkan USD50 juta dari pekan perdana penayangan mereka di 3.508 bioskop di AS dan Kanada. Angka yang didapat pun cukup mengejutkan karena dari ekspektasi awal mereka tidak terlalu tinggi.

Sambutan hangat dari para penonton membuat promosi film ini berjalan dengan lembut. A Quiet Place pun menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu oleh para moviegoers.

Film ini sebenarnya bercerita tentang perjalanan sebuah keluarga yang terjebak hidup di tempat yang begitu sunyi. Kesunyian ini datang karena jika ada sebuah bebunyian keras, sebuah makhluk kejam akan datang dan menikam.

Sensasi horror dan ketegangannya mirip seperti apa yang ditawarkan oleh film Don’t Breathe dan Get Out. Namun, kualitas akting dan tata suara yang lebih baik membuat film yang dibintangi oleh John Krasinki dan Emily Blunt ini justru menjadi film yang satu tingkat di atas Don’t Breathe dan Get Out.

Sementara itu Ready Player One terpaksa harus turun satu peringkat ke posisi dua karena kehebatan A Quiet Place membuat semua penontonnya terdiam membisu di dalam studio bioskop. Pada pekan ini, film tentang dunia virtual OASIS tersebut hanya meraup pendapatan sekira USD25,1 juta.

Melengkapi posisi lima besar ada film Blockers, Black Panther, dan I Can Only Imagine. Blockers merupakan pendatang baru pada pekan ini.

Usai melakukan premiere mengesankan di SXSW, film komedi dari Universal ini berhasil membukukan pendapatan sekira USD21,4 juta. Unsur komedi dalam film ini banyak mendapat pujian dan bahkan didaulat dengan angka B di situs CinemaScore.

Sedangkan Black Panther, seiring berjalannya waktu film tentang negeri Wakanda Marvel Cinematic Universe ini terus turun peringkat. Layar untuk penayangan Black Panther pun dipastikan semakin berkurang karena Marvel sudah bersiap untuk menggebrak lagi dengan Avengers: Infinity War.

Berikut ini adalah 10 film yang menghuni box office sepekan di AS yang dikutip dari Entertainment Weekly, Senin (9/4/2018):

1. A Quiet Place – USD50 juta

2. Ready Player One – USD25,1 juta

3. Blockers – USD21,4 juta

4. Black Panther – USD8,4 juta

5. I Can Only Imagine – USD8,4 juta

6. Acrimony – USD8,1 juta

7. Chappaquiddick – USD6,2 juta

8. Sherlock Gnomes – USD5,6 juta

9. Pacific Rim Uprising – USD4,9 juta

10. Isle of Dogs – USD4,6 juta

