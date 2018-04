SEOUL – Ready Player One yang menguasai box office internasional pekan ini, ternyata tak bertaji di Korea Selatan. Badan Perfilman Korea (KOFIC) mencatat, Gonjiam Haunted Asylum masih kukuh di puncak box office sepanjang 6-8 April 2018.

Pada minggu kedua, Gonjiam Haunted Asylum membukukan pendapatan sebesar USD4,03 juta dari penjualan 513.673 tiket. Capaian ini sebenarnya turun bila dibandingkan pekan sebelumnya. Seperti diketahui periode 30 Maret-1 April 2018, film arahan Jung Bum Sik itu mengumpulkan 983.049 penonton dan penghasilan mencapai USD7,6 juta.

Baca juga: Teror Gonjiam Haunted Asylum Sukses Hantui Box Office Korea

Sepanjang 2 minggu penayangannya, Gonjiam Haunted Asylum sudah mengoleksi 2,24 juta penonton dengan pendapatan mencapai USD16,76 juta. Sementara itu, posisi kedua yang sebelumnya ditempati Ready Player One sukses digeser oleh What a Man Wants.

Film bergenre komedi-romantis itu naik ke peringkat kedua hanya sehari setelah dirilis pada 5 April 2018. Sepanjang 6-8 April 2018, What a Man Wants mengoleksi 503.914 penonton dengan penghasilan sekitar USD3,91 juta.

Prestasi yang tak mengherankan, mengingat film ini disutradarai oleh Lee Byung Heon yang piawai menggarap film bergenre komedi. Sang sutradara juga pernah menyutradarai film populer Twenty yang menyatukan Kim Woo Bin, Lee Junho, dan kang Ha Neul.

Film What a Man Wants bercerita tentang kehidupan percintaan dua orang pria. Seok Geun (Lee Sung Min) yang merupakan pria paruh baya digambarkan selalu tertarik dengan perempuan muda.

Sementara Bong Soo (Shin Ha Kyung) harus melepas impiannya menjadi chef dan menikahi adik Seok Geun, Mi Young (Song Ji Hyo). Hingga suatu hari, Je Ni (Lee El) menampakkan diri di depan Bong Soo dan membuat dia berselingkuh di belakang istrinya.

Sementara posisi ketiga ditempati oleh Ready Player One yang berhasil menjual 473.298 tiket dengan pendapatam sebesar USD4,09 juta. Pekan lalu, Ready Player One sempat menempati peringkat kedua dengan penghasilan mencapai USD6,2 juta dari penjualan 741.747 tiket.

Baca juga: Be with You Lampaui 1 Juta Penonton 7 Hari Pascarilis

Selain Ready Player One, film bergenre science fiction lainnya, Pacific Rim Uprising, harus terjun ke peringkat 13 pada pekan ini. Meski begitu, 2 pekan lalu, sekuel Pacific Rim ini sempat berjaya di peringkat pertama dengan menggaet 655.346 penonton. Namun sepekan setelahnya, film yang dibintangi John Boyega tersebut harus tergelincir ke peringkat lima.

Berikut adalah daftar 10 besar Box Office Korea periode 6-8 April 2018, seperti dikutip dari KOFIC.

1. Gonjiam : Haunted Asylum 513.673 penonton

2. What A Man Wants 503.914 penonton

3. Ready Player One 473.298 penonton

4. Stand by Me 108.256 penonton

5. Be With You 102.347 penonton

6. Lightning Man and The Mystery Island 33.423 penonton

7. Lady Bird 2 28.484 penonton

8. Seven Years of Night 21.531 penonton

9. A Quiet Place 17.208 penonton

10. Call Me by Your Name 13.413 penonton

(SIS)