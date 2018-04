SEOUL – Film horror-thriller Gonjiam: Haunted Asylum sukses mendepak jawara box office Korea pekan lalu, Pacific Rim Uprising. Dengan pendapatan USD7,6 juta dari penjualan 983.049 tiket, Gonjiam naik ke puncak box office sepanjang 30 Maret-1 April 2018.

Sejak tayang perdana pada 28 Maret 2018, Gonjiam sudah mengumpulkan penghasilan sebesar USD10,15 juta dengan total 1,36 juta penonton. Ia tayang di 1.124 layar bioskop dengan 39,62 persen market share.

Film ini berlatar kisah bunuh diri 42 pasien Rumah Sakit Jiwa Gonjiam, sekitar tahun 1979. Pada 1996, rumah sakit yang terletak di Gwangju, Provinsi Gyeonggi itu akhirnya ditutup. Sejak itu, rumor dan cerita mengerikan tentang rumah sakit tersebut menghantui kawasan tersebut.

Pada 2017, seorang penyiar Internet dan enam orang lainnya memutuskan untuk memasuki rumah sakit itu dan melakukan stream live. Dari sekadar uji nyali, ketujuh orang itu kemudian menemukan banyak hal aneh di dalam rumah sakit tersebut.

Diproduksi oleh Hive Mediacorp dengan bujet USD1,5 juta, Gonjiam: Haunted Asylum disutradarai oleh Jung Bum Sik. Ia juga diperankan sejumlah bintang muda, seperti Wi Ha Joon, Park Sung Hoon, Lee Seung Wook, Oh Ah Yeon, dan Park Ji Hyun.

Didistribusikan oleh Showbox, Gonjiam juga akan tayang di 47 negara, termasuk Amerika Utara, Amerika Latin, dan Jepang. Selain itu, Gonjiam juga akan tayang di Australia, Selandia Baru, serta sejumlah negara di Asia: China (Hong Kong dan Makau), Filipina, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Menariknya, kisah horor lokal ini sukses meredam gerak Ready Player One yang pekan ini sukses menguasai box office dunia. Tayang bersamaan dengan Gonjiam, film science-fiction karya Steven Spielberg tersebut meraih USD6,33 juta dari 741.761 penonton.

Dari 1.079 layar bioskop, Ready Player One sukses mengumpulkan USD8,06 juta dari penjualan 986.733 tiket selama 5 hari penayangannya. Film ini diangkat dari novel populer Ernest Cline berjudul serupa yang dirilis pada 2011.

Sementara peringkat ketiga diisi oleh Be with You dengan pendapatan USD1,97 juta dari 253.334 penonton. Sejak tayang pada 14 Maret 2018, film yang diperankan Son Ye Jin dan So Ji Sub tersebut telah menjual total 2,32 juta tiket dan revenue mencapai USD17,56 juta.

Lalu ke mana Pacific Rim Uprising yang menjadi jawara pekan lalu? Film besutan Steven DeKnight itu hanya mampu berada di peringkat kelima dengan 70.409 penonton dan pendapatan USD541.329.

Berikut adalah top 10 box office Korea sepanjang 30 Maret-1 April 2018 seperti dilansir dari Badan Perfilman Korea.

1. Gonjiam: Haunted Asylum USD7,6 juta

2. Ready Player One USD6,33 juta

3. Be with You USD1,97 juta

4. Seven Years of Night USD1,83 juta

5. Pacific Rim Uprising USD541.329

6. Call Me by Your Name USD211.739

7. Min i teuk gong dae X USD179.589

8. Mary Magdalene USD71.606

9. Little Forest USD63.782

10. Microhabitat USD61.544

