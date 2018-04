LOS ANGELES – Di tengah proses syuting film Creed 2 di Philadelphia, Sylvester Stallone menyempatkan diri untuk berkunjung ke Philadelphia Museum of Art, di mana patung Rocky dipajang di luar bangunannya.

Kedatangannya kali ini bahkan membawa sebuah plakat baru yang akhirnya ditempelkan di bawah patung tokoh petinju yang dibintanginya itu.

Pada kesempatan yang sama, Syl juga sempat berfoto dengan menirukan pose andalan Rocky. Di bawah patungnya, ia mengangkat kedua tangannya seperti saat dirinya memenangkan pertandingan tinju sebagai Rocky.

“Ini adalah plakat dedikasi yang sudah dibuat bersama patungnya 12 tahun yang lalu, tapi percaya atau tidak, plakat ini menghilang,” tulisnya di akun Instagram resmi miliknya.

“Akhirnya plakat ini ditemukan dan aku ingin berterima kasih kepada Bapak Walikota, Jim Kenney beserta staffnya, kepolisian Philadelphia, dan tentu kepada para penggemar setiaku. Teruslah meninju, Philly,” sambungnya.

Dalam plakatnya sendiri tertulis sebuah kutipan terkenal yang diambil dari film Rocky Balboa tahun 2006. Plakatnya bertuliskan, “It’s not how hard you hit, it’s how hard you can get hit and keep moving forward – that’s how winning is done. This statue is dedicated to the great city of Philadelphia and brotherhood of its people.”

Sukses dengan film Creed, Sylvester Stallone dan Michael B Jordan saat ini sedang melakukan pengambilan gambar untuk film sekuelnya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini filmnya akan disutradarai oleh Steven Caple Jr., yang menggantikan Ryan Coogler.

Pada film keduanya ini, Adonis Johnson akan menemukan seorang lawan baru di atas ring tinju. Florian Muteanu, anak dari Ivan Drago yang tak lain adalah musuh utama di Rocky IV, akan menjadi lawan tangguh bagi Adonis.

Creed 2 dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 21 November 2018.

