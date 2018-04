JAKARTA - Setelah video merobek uang kertas di hujat, Saaih Halilintar pun akhirnya menyampaikan permohonan maafnya. Video permohonan maaf tersebut dibagikan Saaih melalui instagram pribadinya.

Di awal video, Saaih mengatakan bahwa dirinya baru selesai syuting. Kemudian, kalimat permohonan maaf Saaih pun dimulai. Saaih mengaku jika ia tidak ada niatan merendahkan siapapun dalam video yang diunggah di instagram stories nya kemarin.

Remaja berusia 16 tahun itu mengaku hanya ingn membuat suatu prank untuk para followesnya. Ia pun menambahkan bahwa uang yang ia robek merupakan uang mainan.

“Malam semuanya, Saaih baru selesai syuting sudah dua hari dan besok akan lanjut lagi. Malam ini Saaih mau menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Kejadian yang di luar dugaan Saaih. Dengan kejadian ini Saaih ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas video instagram stories yang Saaih upload kemarin. Saaih tidak ada niatan apapun merendahkan siapapun. Hanya waktu itu Saaih ingin membuat suatu prank untuk para followers Saaih di bulan April ini Saaih menggunakan uang mainan,” ujar Saaih melalui video di instagramnya, Kamis 5 April 2018.

Kemudian Saaih pun melanjutkan videonya. Saaih mengaku bahwa ia sudah ditegur oleh ibu dan ayahnya. Hal tersebut membuat Saaih sedih lantaran perbuatannya itu telah menyusahkan kedua orangtuanya.

“Saaih sudah ditegur keras oleh kedua orangtua dan Saaih sedih sekali karena atas kejadian ini Saaih telah menyusahkan orangtua Saaih yang sudah susah payah mendidik Saaih,” ujar anak ke-6 dalam keluarga Gen Halilintar itu.

Tak hanya menyampaikan permohonan maafnya kepada para warganet, dalam video tersebut pun Saaih memohon ampun kepada Tuhan atas kelalaian yang telah dibuatnya. Saaih pun mengaku jika memang dirinya sering melakukan kelalaian. Kemudian Saaih pun memohon maaf kepada para penggemarnya yang tergabung dalam Saaih Squad. Selain itu, adik dari Atta Halilintar ini juga memohon doa serta dukungan dari para fans nya.

“Utamanya Saaih minta ampun kepada Tuhan atas kelalaian ini dan seringnya Saaih lalai dan untuk semuanya khususnya Saaih Squad Saaih minta maaf sebesar-besanya atas kejadian ini. Mohon doanya dan terus support Saaih agar terus berkarya,” kata Saaih menutup videonya.

