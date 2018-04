JAKARTA - Abdul rupanya membalas penampilan pertamanya yang kurang menggigit pada penampilan kedua lewat lagu dari Walk The Moon yang bertajuk Shut Up and Dance. Dan benar saja, penampilan keduanya kali ini malah mendapat sambutan baik dari para juri.



Lebih lanjut, Bunga Citra Lestari yang memberikan komentar justru menilai Abdul bahwa sangat tepat memilih lagu tersebut. Sampai-sampai BCL menyebut bahwa dirinya sedang menyaksikan show dari seorang Abdul. Tapi sayang, penampilan sebelumnya yang berduet dengan Yura Yunita mendapat sedikit kritikan.



"Nah ini keliatan banget penampilannya ini, iya memang mas Ari Lasso benar bilang kalau duet harus belajar lagi. Kalau tadi aku ngeliat kaya nonton show-nya Abdul. Kamu salah satu perkembangannya banyak, dari penampilan, rasa percaya diri dan kemampuan," kata Bunga Citra Lestari.

Baca Juga: Tampil di Panggung TOP 3 Indonesian Idol, Joan Dapat Masukan dari Krisdayanti



Senada dengan BCL, Armand Maulana juga menyebut bahwa penampilannya kedua justru lebih baik. Armand menilai pula bahwa suara khas Abdul telah memiliki warna yang kuat.



"Bener yang BCL bilang, Ari Lasso bilang, kalau duet harus banyak belajar lagi. Kalau buat gue yang menjadi anugerah, suara lo udah punya warna kuat. Jiwa entertain kamu uda kuat banget," tutup Armand Maulana.



Pada kesempatan yang sama Abdul juga mendapat kejutan dari Indonesian Idol dimana ditonton oleh sang ayahanda, Abdullah S. Beladjam. Melihat sang ayahanda menyaksikannya, betapa bahagia Abdul. Bahkan keduanya sempat bernyanyi dengan lagu yang bertajuk Kiss Me.

Baca Juga: Joan Dinilai Masih Kurang Maksimal di Panggung TOP 3 Indonesian Idol



Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.



Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edi)