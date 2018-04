JAKARTA - Joan kontestan asal Papua kembali tampil untuk kedua kalinya dalam panggung TOP 3 Indonesian Idol. Tampil dipenghujung Indonesian Idol, Joan membawakan lagu dari The Jackson 5 yang bertajuk I Want You Back.



Namun sayang, suara gospel dari Joan masih belum membuat juri-juri kepincut. Bahkan Maia Estianty meminta Joan untuk menonjolkan ciri khas dari lagu The Jackson 5 tersebut yakni ada gerakan-gerakan khas.

Sampai-sampai Maia dan Bunga Citra Lestari rela naik keatas panggung dan mencontohkan gerakan ciri khas dari The Jackson 5.



"Mestinya lagu yg ini ada gaya khasnya The Jackson 5. Enggak keluar itu mana, kamu enggak bawain ciri Jackson 5. Enggak bisa, lagu I Want You Back harus selalu keluar gaya itu. Coba di intro itu.

Dalam penampilan artis ada gaya trademark sendiri," kata Maia Estianty dari meja Juri Indonesian Idol pada Senin (2/4/2018).



Kendati demikian, Judika dan Bunga Citra Lestari tetap memberikan acungan jempol pada Joan. Judika menyebut bahwa Joan merupakan salah satu kontestan favoritnya. Tampil dengan membawakan lagu I Want You Back, penampilan Joan dirasa berhasil oleh Judika.



"Kamu adalah satu favorit aku dari awal. Kamu bener-benar tampil lepas," tambah Judika.



"Aku sih senang dengan Joan. You first attitude," tutup Bunga Citra Lestari.



Pada penampilan sebelumnya Joan tampil duet dengan Krisdayanti. Keduanya tampil membawakan lagu hits yang dipopulerkan oleh KD yakni Mahadaya Cinta.

