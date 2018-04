JAKARTA - Citra Scholastika menjadi salah satu musisi Indonesia yang tahu betul atmosfer persaingan ketat di Indonesian Idol. Sebagai jebolan Indonesian Idol 6, Citra pun punya prediksi sendiri untuk pagelaran tahun ini.

Dilansir Sindonews, salah satu penyanyi jebolan Indonesian Idol yang sukses di industry music Indonesia sudah mempunyai jagoan kontestan Indonesian Idol yang akan menjadi juara, siapakah?

Ditemui di sela-sela aktivitas pemotretan untuk lagu barunya, You Don't Have to Go di kawasan Pasar Minggu, Citra mengaku Maria memiliki beberapa keistimewaan yang membuat namanya layak untuk menjadi idola baru.

"Mungkin the next idol yang punya potensi kuat Maria ya, karena dia tuh stabil," kata Citra.

Di ajang pencarian bakat terbesar ini, pada beberapa bulan terakhir, Citra menilai Maria terlihat semakin menunjukan kestabilan mengolah vokal. Tak aneh jika kontestan asal Medan itu semakin banyak penggemarnya.

"Mungkin karena sebelumnya orang belum terlalu melihat ciri khas Maria seperti apa, karakternya seperti apa. Kalau dulu kita lihat dia hanya sebagai penyanyi yang mengandalkan powernya, tapi makin ke sini mulai kelihatan. Kalau ditanya pitch control, dia salah satu yang bisa menjaganya di antara yang peserta lain," jelasnya.

Melihat perjalanan Maria di ajang Indonesian Idol, Citra mengaku kontestan berusia 16 tahun ini lebih cocok jika membawakan lagu seperti halnya lagu-lagu yang dibawakan Beyonce. Untuk level Indonesia, karakternya cocok dengan lagu-lagu Dira Sugandi.

"Aku lihat Maria kayanya masuknya ke gaya-gayanya Beyonce, kalau di Indonesia seperti Dira Sugandi yang karakternya lebih R’nB, ngejazz itu sisi komersilnya. Cuma aku sih nitip pesan, bagaimana caranya dapetin lagu yang diterima semua orang, enggak terlalu berat, orang bisa sing a long dengan lagunya," papar dia.

Terkait Joan, Citra menilai ada beberapa hal yang membuat penampilannya cenderung menurun, jika dibandingkan dengan masa-masa awal. Pemilihan lagu yang kurang tepat adalah salah satu yang dinilai dia memiliki peran besar dalam penampilan pemilik suara gospel itu.

"Dia kan model-model lagunya yang gospel, sometime dia harus teriak-teriak untuk ngegabungin antara power dan gospel itu. Emosi lagunya, mungkin itu yang kelepasan, jadi secara teknik ada beberapa yang keliru. Sempat akhir-akhir ini aku lihat salah pilih lagu sih, bukan Joannya ya, (tapi) keputusan idol ya untuk memutuskan sebuah lagu, dan terlalu banyak diberikan tantangan. Akhirnya dia kaya kehilangan ciri khasnya, kalau yang aku lihat. Jadi bukan karena dia jelek sih," papar dia.

Untuk Abdul, Citra mengaku karakter yang dimiliki oleh kontestan asal Bali ini mengingatkannya pada rekan seangkatannya di Indonesian Idol, yakni Igo. Awalnya sempat tidak diperhitungkan, tetapi Abdul akhirnya sukses membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa.

"Aku sudah suka dari awal. Orang selalu bilang Adam Levine-nya Indonesia. Cuma kalau aku lihat malah Abdul itu seperti (ketika) kita denger di radio, kita sudah tahu itu Abdul. Kita enggak akan ketuker mana Abdul mana Adam Levine gitu. Dan dia bagus banget pas nyanyi You Are The Reason, itu menurut aku salah satu penampilan yang paling romantis, paling indah dan paling apa ya, secara pitch dan teknik vokal yang bagus. Kalau di season aku, dia tuh kaya Igo, yang enggak terlalu diperbincangkan, tapi tiba-tiba dia bisa progres, cepet banget. Menurut aku Abdul yang paling bisa menyerap ilmu di karantina," jelas dia.

