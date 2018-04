JAKARTA - Kabar duka menyelimuti keluarga aktor Anjasmara karena sang ayah, Drs. Benny Soemarno Bin Moermin telah tutup usia pada Senin (2/4/2018). Hal tersebut diketahui dari Instagram pribadi suami Dian Nitami ini, @anjasmara yang diunggah berikut dengan foto sang ayah.

Dari keterangan yang ditulis, ayah dari Anjasmara meninggal di usia 68 tahun pada pukul 03.00 WIB. Rencananya jenazah akan dimakamkan sore ini di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak.

"Telah wafat Ayah kami Drs. Benny Soemarno Bin Moermin. Lahir 19 mei 1949 Wafat 2 April 2018 pukul 3.00 pagi wib.," tertulis dalam caption.

"Jenazah di semayamkan di Aula Universitas Bung Karno jalan Kimia. Pukul 14.00 -15.00. Di makamkan hari ini setelah Ashar pukul 15.30 wib di TPU karet Bivak. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan yg telah di lakukan Oleh Almarhum dan Mohon doa agar Almarhum di berikan tempat yg terbaik di sisi Allah SWT.," tambah pesinetron berusia 42 tahun ini dalam keterangan yang ditulis.

Komentar netizen lantas banjir di unggahan Anjasmara kali ini. Netizen mengucapkan bela sungkawa juga doa agar almarhum tenang serta keluarga yang ditinggalkan sabar.

"Turut berduka cita aa & @bu_deedee may his soul rest peacefully surrounded by light & love 🙏🏻," tulis seorang netizen.

"Inna lillahi Wa Inna ilaihi rojiun. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan hati Dan kesabaran. Insha Allah almarhum khusnul khatimah. Aamiin.," sambung lainnya.

(edh)