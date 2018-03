LOS ANGELES – Film Black Panther menarik begitu banyak perhatian dari seluruh dunia. Tak heran jika kini film arahan sutradara Ryan Coogler tersebut menjadi film yang paling banyak diperbincangkan di ranah Twitter.

Black Panther secara tidak langsung menggeser Star Wars: The Force Awakens, yang sebelumnya memegang rekor sebagai film yang paling banyak diperbincangkan di Twitter, ke posisi kedua. Sementara itu, peringkat ketiga kini ditempati oleh Star Wars: The Last Jedi.

Ada lebih dari 35 juta tweet yang berbicara tentang Black Panther. Hastag populer dari Black Panther di antaranya adalah 'BlackPanther', 'Wakanda', dan 'WakandaForever'. Sementara Black Panther, Killmonger, dan Shuri menjadi karakter-karakter yang paling banyak dibicarakan.

Sumbangan tweet terbanyak tentang Black Panther datang dari Amerika Serikat, disusul oleh Inggris dan Thailand.

Sementara beberapa tweet yang sangat berpengaruh terhadap Black Panther datang dari Kendrick Lamar ketika merilis daftar lagu album soundtrack film tersebut. Dia mendapatkan lebih dari 240.000 kali retweet. Kemudian dilanjutkan dengan video kelicikan seseorang saat membeli tiket Black Panther (182.000 retweet), dan pujian dari Michelle Obama yang hampir mencapai 140.000 retweet.

“Selamat bagi seluruh tim #blackpanther! Karena kalian, anak-anak muda akhirnya bisa melihat superhero yang terlihat seperti mereka di layar lebar. Aku suka film ini dan aku tahu film ini akan menginspirasi banyak orang dari berbagai latar belakang untuk menggali lebih dalam dan menemukan keberanian untuk menjadi pahlawan dari kisah mereka sendiri,” tulis istri Barack Obama tersebut pada Februari silam.

Kesuksesan Black Panther juga tercermin dari jumlah penonton yang mereka dapatkan. Film yang dibintangi oleh Chadwick Boseman ini total sudah mendominasi box office Amerika selama lima pekan berturut-turut.

