LOS ANGELES – Bukan Taylor Swift namanya jika tidak bisa memberikan sebuah kejutan unik. Kali ini, pelantun Look What You Made Me Do itu memberikan kejutan kepada sepasang pengantin di pesta pernikahan mereka.

Swift mengirimkan kejutan berupa sampanye kepada pasangan pengantin tersebut. Tak lupa, dia mengucapkan terima kasih karena pasangan tersebut menggunakan dua buah lagunya untuk acara resepsi pernikahan mereka.

Baca juga: Jacob Tremblay Siap Jajal Film Komedi

“Ada rumor yang mengatakan bahwa kalian menggunakan laguku di pesta pernikahan dan itu membuatku sangat senang! Ini hadiah untuk kalian melanjutkan hari-hari indah penuh cinta. Cinta, Taylor,” tulisnya dalam sepucuk surat yang menemani sampanye itu.

Pada pesta pernikahan itu, lagu Swift yang berjudul Welcome to New York dan Love Story memang dibawakan untuk memeriahkan acara. Lagu Love Story bahkan dijadikan lagu pertama yang menemani pasangan berbahagia itu beraksi di lantai dansa.

Edward McNoble, sang mempelai laki-laki, mengatakan, bahwa salah satu pendamping pengantin pria memang bekerja di perusahaan perencanaan acara di New York. Teman Edward tersebut sempat mendengar kabar bahwa Taylor Swift sedang mencari sebuah pesta pernikahan untuk dikacaukan.

Baca juga: Tyas Mirasih Resmi Laporkan Tuduhan Penculikan Anak

Pada 2016, kekasih Joe Alwyn tersebut juga sempat mengacaukan sebuah pesta pernikahan di New Jersey. Saat itu ia memberikan buah tangan untuk pasangan pengantin, berfoto bersama para fans, dan bahkan memberikan penampilan spesial dari single di album ‘1989’, Blank Space.

(SIS)