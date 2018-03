LOS ANGELES – Publik masih dibuat geram dan tak terima dengan absennya Hawkeye di Avengers: Infinity War. Baik poster maupun trailer terbaru Avengers: Infinity War, sama sekali tak menunjukkan sosok Clin Barton tersebut.

Untuk meredakan amarah publik, sutradara Russo bersaudara akhirnya angkat bicara. Joe dan Anthony Russo menjelaskan mengapa Hawkeye tidak akan ambil bagian di petualangan heroik Iron Man cs kali ini.

“Setelah Civil War, dia (Hawkeye) ada di posisi yang sama dengan Cap dan Falcon di akhir film. Dan juga Ant-Man. Masuk ke film ini, kalian tahu.. karakter-karakter di pihak Cap saat di Civil War, beberapa membuat keputusan tertentu dan yang lain membuat keputusan lain yang membawa mereka ke jalan lain. Jadi, Hawkeye memiliki jalannya sendiri di film ini,” tutur Joe seperti dikutip dari CinemaBlend, Senin (19/3/2018).

Hal tersebut dibenarkan oleh Anthony. Menurut Anthony, ada hal unik dari Hawkeye yang membuatnya spesial di Avengers: Infinity War, meskipun dia tak ikut ambil bagian.

“Ya. Dia punya reaksi yang unik saat di situasi Civil War yang menempatkannya di spot spesial di film ini,” tambah Anthony.

Selain itu, Joe dan Anthony mengakui bahwa mereka kesulitan memasukkan begitu banyak superhero dalam satu film. Seperti diketahui, Avengers: Infinity War merupakan film yang mempertemukan tim Avengers dan Guardians of the Galaxy.

Hal tersebut membuat Joe dan Anthony harus bersikap bijak dalam memilih siapa saja superhero yang akan dimunculkan. Sebagai gantinya, kakak beradik ini berjanji superhero yang tak muncul di film kali ini akan punya porsi spesial di Avengers berikutnya.

Sementara itu, absennya Hawkeye di Avengers: Infinity War juga berhubungan dengan cerita di komik Avengers: Infinity War Prelude. Dalam komik tersebut dikisahkan Hawkeye atau Clint Barton pensiun dari tim Avengers setelah peperangan di Civil War. Ia kembali ke rumah untuk menjalani kehidupan normal bersama istri dan anak-anaknya.

Avengers: Infinity War akan dirilis pada tanggal 27 April mendatang. Film ini akan menjadi film terbesar dari Marvel Cinematic Universe karena hampir semua tokoh besarnya akan hadir dalam film ini.

Selain Infinity War, Marvel juga masih memiliki proyek panjang di masa mendatang. Ant-Man and the Wasp akan dirilis pada bulan Juli, Captain Marvel pada Maret 2019, film Avengers keempat pada Mei 2019, sekuel Spider-Man pada Juli 2019, dan Guardians of the Galaxy Vol. 3 pada tahun 2020.

