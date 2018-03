JAKARTA - Pasca tereliminasi di Top 6 Indonesian Idol 2018, Marion Jola mengungkapkan perasaannya. Wanita yang akrab disapa Lala ini sangat bersyukur kalau dirinya berada dititik karir seperti ini dengan memperoleh banyak dukungan.



"Ya enggak nyangka lah sampai titik ini saja enggak nyangka," ungkap Marion Jola saat ditemui di kawasan MNC Studios, Jakarta Barat, Rabu (14/3/2018).



"Apaalagi punya orang-orang yang mensupport aku dan mendukung aku begitu banyak. Sebegitu setianya mereka. Jadi enggak nyangka dan sangat bersyukur," tambahnya.

Baca Juga: Marion Jola Tereliminasi, Glenn Samuel: I Love U, Welcome To the Real World



Dengan berbagai macam dukungan yang didapatnya, Marion Jola pun semakin siap untuk melebarkan sayapnya berkarier di dunia tarik suara. Ia akan mewujudkan impiannya setelah menyelesaikan Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA).



"Kedepannya mau selesaiin ujian habis itu aku mau berkarir di dunia ini karena aku sudah benar-benar jatuh cinta dengan dunia ini, jadinya ingin terus lanjut berkarya keluarin single dan buat musik sesuai dengan apa impian aku," papar Marion Jola.





Mantap memilih karier di dunia hiburan, Marion Jola pun mengaku sudah siap untuk menerima terpaan-terpaan gosip yang akan menghampirinya. Menurut Lala, hal tersebut sudah menjadi sebuah resiko yang selalu mengikutinya dalam berkarir.



"Siap dong (diterpa gosip), ini sesuatu yang datang ke kita. Kita terima keadaan kita seseorang yang diterima banyak orang, itu resiko yang pasti ngikut, dan kalau aku tetap mau stay di sini karena aku sudah jatuh cinta, pastinya aku siap dong," tutupnya.

Baca Juga: Diam-Diam, Marion Jola Punya Sosok Kesayangan di Indonesian Idol



Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.



Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(edi)