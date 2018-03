JAKARTA - Tersingkirnya Marion Jola dari panggung Indonesian Idol langsung membuat juri mengambil langkah cepat. Salah satu juri, Maia Estianty seketika berpikir untuk mengajukan rencana wildcard, atau menghadirkan kembali kontestan yang sudah tereliminasi untuk memperebutkan satu tiket guna tampil lagi di panggung Spektakuler.

"Ya enggak tahu, kita lagi pengin ajukan wildcard. Apakah disetujui oleh pihak-pihak yang atas, karena juri sebenarnya tidak pengin," kata Maia di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (13/3/2018).

Seperti diketahui, Marion Jola tereliminasi usai menghuni posisi dua terbawah bersama Ayu Putrisundari. Kali kedua menghuni zona tidak aman, kontestan asal Kupang harus mengubur impian untuk menjadi Idola Indonesia.

Sebelumnya, Maia Estianty juga mengatakan bahwa juri melihat sosok Marion Jola sudah memancarkan aura bintang sejak pertama kali tampil di Indonesian Idol. Oleh karenanya, Maia menganggap kepulangan Marion dapat memberikan pengaruh bagi kelangsungan kompetisi.

"Kita juri-juri sepakat bahwa dia sebenarnya yang paling komersil," tutur Maia Estianty.

"With all the respect, kita bukannya mau mengucilkan kontestan yang lain. Karena dia satu-satunya, dia salah satu yang membuat kita tertarik menyaksikan show," ucap Maia lagi.

Kendati demikian, Maia Estianty tetap menyerahkan segala keputusan pada tim Indonesian Idol. Ia meyakini bahwa Marion Jola akan tetap meraih kesuksesan di industri musik baik melalui Indonesian Idol atau tidak.

"Rezeki itu tidak harus dari sini. Saya yakin dia bisa start di jalan dia. Bukan pemenang Idol belum tentu enggak bisa sukses," tandasnya.

