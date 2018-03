JAKARTA - Pada episode Senin 12 Maret 2018, menjadi salah satu momen pembuktian Ayu Putri Sundari sebagai finalis Indonesian Idol serbabisa. Ia kembali menunjukkan kepada Indonesia bahwa tak hanya menyanyi, beberapa alat musik juga dikuasai olehnya.

Saat mendapatkan hadiah dari para penggemar yang ia sebut Ayuenvers Indonesia berupa ukulele, finalis asal Yogyakarta ini pun tak ragu untuk memainkannya.

Ayu Putri Sundari membawakan lagu Can't Help Falling In Love dengan bermain ukulele secara lincah. Para penonton dan juri pun tak kuasa menahan diri untuk turut bernyanyi dan bergoyang dengan alunan yang dibawakan.

"Yang pertama kali aku belajar ukulele dan aku cover di Jalan Malioboro. Can't Help Falling In Love," ujarnya disambut tepuk tangan penonton.

Sejak awal audisi, Ayu memang menunjukkan bakatnya dengan kemampuan vokal dengan beberapa alat musik. Saat bertemu juri di awal audisi, finalis yang dikenal dengan gaya swag dan hijab tersebut memainkan gitar di hadapan dewan juri. Suara khas dan permainan gitarnya mendapat tepuk tangan dari juri dan golden tiket kala itu.

Belum lama ini, Ayu juga membuat juri dan penonton takjub karena membuka penampilannya dengan iringan piano. Usai menunjukkan penampilannya malam itu, ia bahkan duet dengan Armand Maulana dengan salawat, tembang yang tak pernah ia bawakan di panggung Indonesian Idol.

Kala itu Armand Maulana penasaran dan ingin duet langsung dengan Ayu usai menyaksikan kemampuan dara berhijab itu di media sosial. Tak membuat kecewa, suami Dewi Gita itu bahkan merasa merinding saat membawakan Salawat Badar di panggung Indonesian Idol.

"Alus pisan.. Aku lihat Ayu di sosmed, dia nyanyi salawatan bagus, bikin merinding," kata Armand saat itu.

(aln)