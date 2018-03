JAKARTA - Finalis top 6 Indonesian Idol, Joanita Chatarine Veroni Wakum, menjadi pembuka dari babak spektakuler malam hari ini, Senin (12/3/2018). Tampil dengan mengenakan gaun panjang berwarna hitam, Joan nampak hadir dengan diiringi backing vokal dan menyanyikan lagu dari Demi Lovato berjudul Tell Me You Love Me.

Kurang maksimalnya penampilan Joan malam hari ini nampak cukup disayangkan oleh para juri. Terlebih suara wanita 20 tahun ini kembali serak, sehingga membuat lagu yang ia bawakan terdengar tanggung dan kurang lepas.

"Ada berita baiknya bahwa kamu kembali sebagai Joan. Hanya ada beberapa tempat di awal, di tengah, pada saat mau overtone kamu sedikit agak lepas pitch, dan waktu saat mau naik ke overtone itu menurut saya agak kurang lepas. Tapi setelah di awal kemudian masuk lagu terus ke reff itu sudah mulai enak tuh mulai panas. Overall kamu pantas jadi star," tutur Maia Estianty.

Soal overtone yang disampaikan Maia Estianty juga nampak sama dirasakan oleh Judika. Suami dari Duma Riris ini juga sangat menyayangkan bahwa nada dasar lagu yang diambil finalis asal Papua pada malam hari ini kurang bisa berada di titik maksimal.

"Ada beberapa hal yang aku mulai kenal Joan ya, dan kamu agak suka habis, jadi tadi diterakhir kerasa harusnya Joan bisa ambil tuh yang pas overtune. Karena kamu jarang bawain lagu versi kayak gini, tapi enak cara kamu nyanyiin lagu ini, feelnya dapat, cuma lagu ini butuh dinamika, makin lama makin dapat, tapi karena suaranya agak habis jadi kurang dapat overtunenya," Judika.

(Baca Juga: Ratusan Peserta Ikuti Ajang The Voice Kids Indonesia Season 3 di Palembang)

(Baca Juga: Pose Bareng Ustaz Somad, Syahrini Langsung Diminta Pakai Hijab)

Prihatin dengan suara Joan yang sejak minggu lalu mendadak serak. Kedua juri, yakni Armand Maulana dan Bunga Citra Lestari nampak memberikan resep ampuh yang biasa mereka gunakan agar suara serak bisa kembali pulih seperti semula.

"Pas mau tidur, itu cairan kola, saya enggak bisa sebut mereknya, tapi cairan kola kamu hangatkan sampai panas mendidih, terus kamu kasih jeruk nipis, habis itu kamu minum. Setiap hari. Insya Allah besok baginya sudah balik lagi sih (suara)," saran Armand Maulana.

"Makan kencur juga bisa untuk ngangetin," timpal Bunga Citra Lestari.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(ade)