JAKARTA - Para pemain sinetron MNCTV, Kun Anta menggelar Meet and Greet di Cibinong, Bogor belum lama ini. Para penonton pun memenuhi lokasi Meet and Greet yang juga dihadiri beberapa pemain seperti Nasar Anuz, Yuusf As Nasution, Bobby Maulana, Ella Latah, dan masih banyak lagi.

Dalam Seleb On News, Bobby Maulana mengucapkan syukur karena acara tersebut dipenuhi puluhan bahkan ratusan penonton. Ia merasa kerja keras crew dan pemain terbayar lunas karena disambut antusias oleh para penonton.

"Mereka benar-benar respect ke kita semua. Terbukti bahwa kerja keras seama ini terbayaran dari antusias penonton yang datang kesini," kata Bobby.

(Baca Juga: Al Ghazali, Arbani Yasiz, Jefri Nichol Dkk Bakal Temani 5 Finalis Miss Indonesia)

Selain Bobby, rasa syukur juga diungkapkan Ella Latah di lokasi yang sama. Ia bahkan terharu dan merasa banjirnya penonton di lokasi adalah bentuk dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya sedih terharu. Saya merasa ini mukjizat dari Allah," kata pemeran Mpok Siti tersebut.

Seperti diketahui, sinetron terbaru karya MNC Pictures, Kun Anta telah lama tayang di MNCTV dengan cerita yang semakin komplit. Tak hanya bergenre komedi namun nilai religius tak pernah ketinggalan disuguhkan para pemain untuk penonton setia.

(Baca Juga: Denada Kembali Komunikasi dengan Mantan Suami)

Tak hanya dekat dengan para penonton, hubungan antar pemain juga bisa dibilang cukup intim. Bella Amira, salah satu pemain dalam sinetron yang tayang setiap malam di MNCTV tersebut kerap berbagi ilmu agama dengan para artis-artis cilik di lokasi syuting.

"Kalau misal lagi break (syuting) yang cewek-ceweknya khususnya pada ngaji. Alhamdulillah mereka kalau habis maghrib suka setoran (hafalan surat pendek) ke aku," tuturnya.

"Sebenarnya beda-beda nih. Cuma karena belum lama mereka belajar qalqalah jadi itu yang paling diingat," tutup Bella Amira.

(edi)