LOS ANGELES – Frances McDormand memperkenalkan istilah Inclusion Rider untuk menutup pidato kemenangannya di panggung Oscars 2018. Seperti diketahui, McDormand dinobatkan sebagai Aktris Terbaik Oscar tahun ini.

“Look around, ladies and gentlemen, because we all have stories to tell and projects we need financed. I have two words to leave with you tonight, ladies and gentelemen: inclusion rider,” kata McDormand sambil berlalu menggenggam Piala Oscar.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap Pemenang Oscar 2018

Saat ditemui di belakang panggung, aktris yang berperan sebagai Mildred Hayes dalam film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri tersebut akhinya menjelaskan apa yang ia maksud dengan iclusion rider.

“Bagi semua orang yang melakukan negosiasi di dalam film, inclusion rider artinya adalah kalian bisa meminta setidaknya 50 persen keberagaman tidak hanya di bagian casting tapi juga di jajaran kru,” paparnya.

Penjelasan tersebut mengacu pada masih kurangnya keberagaman yang diterapkan di industri perfilman Hollywood. Beberapa rumah produksi masih terlalu banyak berpihak terhadap satu jenis ras saat membuat sebuah karya.

Baca juga: Frances McDormand Dinobatkan Jadi Aktris Terbaik Oscars 2018

Selain menanggapi isu keberagaman, aktris berusia 60 tahun itu juga membahas sedikit soal gerakan perempuan yang marak terjadi saat ini. Gerakan tersebut dipicu oleh tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang ada di industri film.

Ia berharap dengan adanya inclusion rider setelah Oscars 2018, maka isu-isu tentang pelecehan seksual dan keberagaman bisa lebih berkurang atau bahkan ditiadakan.

(SIS)