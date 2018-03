LOS ANGELES – Masih ingat dengan insiden Leonardo DiCaprio yang nyaris kehilangan Piala Oscar-nya pada 2016 lalu? Hal yang sama terjadi pada peraih trofi aktris terbaik Oscar 2018, Frances McDormand.

Frances juga nyaris kehilangan piala Oscarnya hanya beberapa jam setelah ia menerimanya. Seorang pria bernama Terry Bryant mencuri trofi kemenangan Frances saat sang aktris berada di Governors Ball usai gelaran Oscar.

Frances sempat terlihat menangis ketika mengetahui piala yang diraih berkat aktingnya di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri tersebut hilang. Setelah beberapa saat, Frances akhirnya menyerah mencari pialanya dan pulang bersama sang suami, Joel Coen.

Menurut cerita, trofi Frances tiba-tiba begitu saja dirampas oleh Terry di tengah keramaian di Governors Ball. Untungnya, fotografer dari Wolfgang Puck berhasil menahannya dan mengambil piala itu dari tangan si pencuri.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt— Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018