LOS ANGELES – Selesai sudah perhelatan Oscar 2018. Bertempat di Dolby Theatre, Los Angeles, Minggu 4 Maret 2018 waktu setempat atau Senin (5/3) pagi WIB, 24 trofi Oscar diberikan kepada insan-insan perfilman Hollywood dan dunia.

The Shape of Water menjadi yang paling banyak membawa pulang piala Oscar. Film arahan Guillermo del Toro itu dianugerahi empat piala Oscar, termasuk Best Director untuk sang sutradara.

Tiga trofi The Shape of Water lainnya didapat dari kategori Original Score, Production Design, dan kategori utama Best Picture. The Shape of Water menang 4 dari 13 kategori dimana mereka dinominasikan.

Di sisi lain, Gary Oldman dinobatkan sebagai Best Lead Actor berkat perannya sebagai Winston Churchill di Darkest Hour. Sementara Best Lead Actress diberikan kepada Frances McDormand lewat Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Secara keseluruhan, Oscar 2018 berjalan baik. Tidak ada kesalahan fatal penyebutan pemenang seperti yang terjadi tahun lalu. Warren Beatty dan Faye Dunaway yang salah membacakan pemenang Oscar 2017 kembali dipercaya melaksanakan tugas yang sama tahun ini.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang Oscar 2018:

Best Picture:

The Shape of Water

Best Lead Actor:

Gary Oldman, “Darkest Hour”

Best Lead Actress:

Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Makeup and Hair:

“Darkest Hour,” Kazuhiro Tsuji, David Malinowski, Lucy Sibbick

Costume Design:

“Phantom Thread,” Mark Bridges

Supporting Actor:

Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Best Documentary Feature:

“Icarus,” Bryan Fogel, Dan Cogan

Sound Mixing:

“Dunkirk,” Mark Weingarten, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo

Sound Editing:

“Dunkirk,” Alex Gibson, Richard King

Production Design:

“The Shape of Water,” Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin, Shane Vieau

Best Foreign Language Film:

“A Fantastic Woman” (Chile)

Supporting Actress:

Allison Janney, “I, Tonya”

Animated Short:

“Dear Basketball,” Glen Keane, Kobe Bryant

Animated Feature:

“Coco,” Lee Unkrich, Darla K. Anderson

Original Screenplay:

Get Out - Jordan Peele

Adapted Screenplay:

Call Me by Your Name - James Ivory

Film Editing:

Dunkirk - Lee Smith

Visual Effects - John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, dan Gerd Nefzer

Documentary Short:

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Live Action Short Film

The Silent Child

Cinematography:

Blade Runner 2049 - Roger A. Deakins

Director:

“The Shape of Water,” Guillermo del Toro

Original Song:

“Remember Me” from “Coco,” Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez

Original Score:

“The Shape of Water,” Alexandre Desplat

