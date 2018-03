JAKARTA - Hari kedua penyelenggaraan Java Jazz Festival 2018, Sabtu (3/3/2018) tak kalah meriah dari kemarin. Salah satu musisi yang sukses menyedot perhatian penonton adalah Yura Yunita, yang tampil di MLD Spot Hall Stage.

Kali ini, Yura tidak tampil sendiri. Khusus di Java Jazz Festival 2018, ia berkolaborasi dengan Ron King Horn Section.

Yura membuka penampilannya dengan lagu berjudul 'Berawal Dari Tatap' yang berasal dari album pertama. Sambil memainkan kibor, Yura sukses membuat penonton terbuai dengan alunan musik sendu.

Melanjutkan aksinya, Yura memilih lagu 'Buktikan' dan 'Get Along With You', yang berlanjut ke single terbarunya. Lagu berjudul 'Harus Bahagia' yang ia tulis bersama Yovie Widianto untuk pertama kalinya diperdengarkan diatas panggung.

"Apakah kalian hari ini bahagia?. Karena sesungguhnya inti dari kehidupan menurut Yura adalah harus bahagia," ujar Yura Yunita disela aksinya.

"Dan lagu ini sudah aku nantikan tiga bulan lalu. Buat yang ada di sini, kalian sangat beruntung, karena jadi yang pertama mendengarkannya," lanjut Yura.

Sementara di penghujung penampilannya, Yura Yunita memilih lagu 'Cinta Dan Rahasia' yang sukses membuat area konser menjadi arena paduan suara masal.

Hari kedua Java Jazz Festival 2018 juga dimeriahkan banyak nama musisi terkenal lainnya. Diantaranya adalah Daniel Caesar, Matthew Whitaker Trio, dan Java Jive feat. Fariz RM.

