JAKARTA - Sejumlah penyanyi dan musisi jazz akan kembali tampil di Java Jazz Festival 2018 di JIExpo, Kemayoran Jakarta, malam ini, Sabtu (2/3/2018). Tak kurang dari 70 musisi akan tampil di 11 panggung berbeda.



Seperti diberitakan Sindonews, sukses dengan penampilannya di Java Jazz Festival 2018 kemarin, Jumat 2 Maret 2018, Glenn Fredly siap mendulang keriuhannya malam ini. Namun, kali ini dia tak tampil solo, melainkan secara grup.

Java Jazz akan dibuka penampilan Hiroaki Kato. Penyanyi asal Jepang itu sebagai penanda dimulainya Java Jazz di Panggung The Major. Selain itu ada Yura Yunita with Ron King Horn Section Shaharani And Queenfireworks di MLD Bus.



Berikut Line Up Java Jazz Fest Hari ke-2:



The Major:

1. Hiroaki Kato

2. Nayra Darma

3. Musicater- Cerita Fatmawati

4. 70S OC

5. Jakarta Blues Factory



Java Jazz:

1. La Pingo's Orquesta

2. Jordy Waelauruw

3. Neighbors Complain

4. Zio



Garuda:

1. Ta Shoora

2. The Urban Renewal Project

3. Relosh

4. Java Jive x Fariz RM



MLD Bus:

1. Shaharani And Queenfireworks

2. MLD Jazzprojet S1

3. Jaz

4. Fourtwenty

Kopi Kapal Api Hall:

1. Danish Radio Big Band ft Newyork Voices & Ivan Lins

2. Danish Radio Big Band with Curtis Stiger

3. Maysa leak And The Brian Simpson Band,



MLD Spot Hall:

1. Yura Yunita with Ron King Horn Section

2. MLD Jazzprojet Session 3 feat Marcel, Pusakata, Danilla, Syaharani

3. Elan Trotman, Jeff Lorber & Michael Manson feat Maya Azucena, Marlon Mcclain, Gordon Campbell.



Mitsubishi Motor Hall:

1. DW3,

2. Funk In Mason Jar feat Harvey Mason, Paul Marson Jr, Elan Trotman, Chris Walker, Kevin Randolph

3. Bernhoft and the Fashion Bruises,



Avtist Hall:

1. Petra Sihombing

2. Pianis Marvio Ciribelli and Brazilian Samba- Jazz Group

3. Dewa Budjana

4. Avery*sunshine



Brava Radio Hall:

1. Devian Zikri

2. Tony Monaco, Oele Patiselano, Cendy Luntungan

3. Endah and Rhesha,

4. The Daunas



Tebs Hall:

1. Mathew Whitaker Trio

2. The Commodores, Experience feat Thomas Mcclary

3. JP Cooper



BNI Hall:

1. Yamaha Music Project (Glenn Fredly, Andra Ramadhan, Tompi, Sandhy Sandoro, Kafin Sulthan),

2. Daniel Caesar

3. The Music of Candra Darusman (feat Mondo Gascaro, Monita Tahalea, Danilla Riyadi, Adikara)

