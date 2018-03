JAKARTA - Goo Goo Dolls menjadi penampil yang paling ditunggu pada ajang Java Jazz Festival 2018. Ya tampil di Hall D2, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara pada Minggu 4 Maret 2018 kemarin, nyatanya membawa penonton hanyut akan tembang-tembang hits dari John Rzeznik cs.

Goo Goo Dolls memang tampil pada penutup acara Java Jazz Festival semalam membawakan lagu-lagu seperti So Alive, Here Is Gone, Come To Me hingga Irish. Goo Goo Dolls pun sukses memanjakan kuping para penontonnya.

Bahkan seperti yang dilansir lewat instgaram pribadinya @googoodollsofficial belum lama ini, Goo Goo Dolls. mengunggah pose penampilannya, dimana sang vokalis John Rzeznik tengah memainkan gitar. Tak sampai disitu, setidaknya malam tadi membuat band asal Amerika itu begitu puas dengan penampilannya.

Ucapan rasa bahagia dan janji Goo Goo Dolls untuk kembali lagi di Jakarta tersaji dalam bubuhan caption yang disematkannya.

"From tonight’s rock show in Jakarta! ... Hope to see you all again soon!," tulis Goo Goo Dolls.

Dari penampilan semalam, Goo Goo Dolls membawakan total 20 lagu dimana band yang terbentuk pada 1986 itu tampil hampir dua setengah jam penuh diatas panggung. Goo Goo Dolls pun mampu membius para penonton untuk kembali pada musik yang bertemakan 1990an dan 2000an.

Lebih lanjut pada akhir dari penampilannya, Goo Goo Dolls menutup aksinya lewat lagu pamungkas yang bertajuk Irish. Sontak saja pada lagu yang dikeluarkan pada 1998 itu membuat penonton ikut bernyanyi sembari mengabadikan momen lewat telefon genggam.

Rupanya lewat aksi dari lagu yang berjudul Irish tak membuat penonton puas. Alhasil lewat lagu Give A Little Bit pun dijadikan encore oleh Goo Goo Dolls.

Sebagai informasi, Goo Goo Dolls merupakan salah satu penampil yang menutup ajang agenda musik tahunan tersebut. Selang hari sebelumnya tampil penyanyi Daniel Caesar yang juga sukses membuat penonton puas. Dan dari band lokal tentunya Elek Yo Band menjadi band yang paling ditunggu lantaran beranggotakan Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo.

Java Jazz Festival 2018 diadakan secara tiga hari berturut-turut dimana dimulai pada 2,3,4 Maret 2018. Acara ini pun dihelat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara.

