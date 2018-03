JAKARTA - Java Jazz Festival 2018 resmi digelar Jumat 2 Maret 2018 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara. Jajaran musisi lokal hingga internasional bersatu padu untuk memanjakan para penggila musik jazz Tanah Air. Ya salah satu musisi langganan pada ajang musik tahunan ini adalah Glenn Fredly.

Dari panggung outdoor Garuda Indonesia Stage, Glenn Fredly membawakan tembang-tembang hits diantaranya Happy Sunday, You Are My Everything, Tega hingga Cukup Sudah.

Rupanya tidak hanya menyuguhkan penampilan dari tembang hits-nya. Glenn Fredly yang mengenakan kaus hitam lengkap dengan topi membawakan beberapa single dari band legendaris, Slank. Jelas, ini merupakan salah satu penampilan berbeda yang disuguhkan Glenn pada panggung Java Jazz Festival 2018.

Dari atas panggung ia pun berteriak bahwa malam ini akan mendedikasikan penampilannya untuk Kaka cs.

"Malam hari ini saya dedikasikan panggung ini untuk Slank," teriak Glenn Fredly.

Sebagai informasi, untuk lagu Slank yang dibawakan Glenn antara lain, Gara-gara Kamu, Maafkan Aku, dan I Miss You But I Hate You yang dinyanyikan bersama Matthew Sayersz.

Sontak membuat lagu Slank yang tadinya beraliran rock diubah menjadi lebih nge-jazz. Seketika para penonton pun hanyut dengan lantunan suara pria asal Ambon ini.

Sementara itu, Glenn Fredly juga turut mengucapkan rasa terimakasih kepada para penonton yang telah hadir untuk menyaksikan penampilannya kali ini.

"Senang bisa main di Java Jazz Festival 2018. Terimakasih yang sudah datang malam ini," tambah Glenn.

Lebih lanjut Glenn sedikit menyinggung alasannya membawakan lagu-lagu dari band yang berdiri 1983 ini. Menurutnya band yang digawangi oleh Kaka, Bimbim, Ridho, Abdee dan Ivanka ini menjadi salah satu musisi yang mempengaruhi karier bermusiknya.

Memang, ini bukan pertama kalinya bagi Glenn Fredly menyanyikan lagu-lagu dari band yang bermarkas di Potlot. Sebelumnya pada tahun lalu, pria 42 tahun ini juga membuat konser bertajuk 'Tanda Mata Glenn Fredly' yang dipersembahkan khusus untuk Slank.

"30 September tepat hari ultah saya dan saya ingin membawakan karya musisi yang mempengaruhi karier saya. Tahun 2017, saya membawakan tanda mata Glenn Fredly untuk Slank," tukasnya.

Selain Glenn Fredly yang tampil pada Java Jazz Festival 2018 hari ini ada nama Kunto Aji, Efek Yo Band with Endah N Rhesa, Nonaria, Vanessa William dan masih banyak lagi.

