JAKARTA - Penampilan Joan saat membawakan lagu milik Tulus berjudul Jangan Cintai Aku Apa Adanya di panggung Top 8 Indonesian Idol tak langsung mendapatkan pujian dari para juri. Ia sempat dikritik namun diapresiasi karena genre lagu yang dipilihnya ini berbeda jauh dari kemampuan yang ia tunjukkan selama ini.

Meskipun penampilannya tak dianggap luar biasa seperti minggu-minggu sebelumnya, namun Joan tetap berbangga dan bahagia. Pasalnya sebelum meninggalkan panggung, finalis asal Papua tersebut mendapatkan kejutan tak terduga dan membuatnya terkejut.

Joan mendapatkan dukungan langsung dari Krisdayanti saat tersambung melalui telefon. Mantan istri Anang Hermansyah tersebut bahkan mengungkapkan keinginannya untuk duet dengan Joan di panggung Indonesian Idol.

(Baca Juga: Regina Jagokan Joan dan Maria di Indonesian Idol 2018)

(Baca Juga: Spekta Show Top 8 Jadi Panggung Terakhir, Ini Perjalanan Glen di Indonesian Idol)

"Aku pengin (duet dengan Joan). Semua sestudio dan Indonesia mau enggak lihat aku duet sama Joan?," tanya KD.

"Mau banget. Nanti tinggal nunggu di-calling ya," timpal Daniel Mananta.

Sebelumnya KD mengungkapkan rasa kagumnya untuk Joan melalui sebuah video. Ibu dari Aurel Hermansyah ini mengucapkan terima kasih karena Joan pernah menyanyikan lagunya berjudul Mencintaimu belum lama ini dengan penampilan yang menakjubkan. KD juga berharap agar Joan bisa terus bertahan di Indonesian Idol sampai final nanti.

"Hai Joan. Halo Joan saya mau ngucapin terima kasih sudah memilih lagu betta Mencintaimu. Joan memang tiada lawan. Saya berharap Joan akan menjadi yang terbaik dan buat yang lainnya selamat berkompetisi. Joan i hope to see you on the final," kata Krisdayanti dalam video.

Bekerja sama dengan Grab Indonesia, Indonesian Idol 2017 memudahkan para peserta audisi untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol, yaitu ‘Face-to-Face Connection’.

Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere tersebut diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta untuk menjadi idola baru Tanah Air. Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere.

(aln)