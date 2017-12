JAKARTA - Perjuangan pria muda bernama Sigit Lasmono di Indonesian Idol 2017 harus terhenti di babak big audition yang ditayangkan RCTI pada Selasa 26 Desember 2017. Sepak terjangnya sebagai penonton bayaran di sejumlah stasiun televisi nyatanya tidak membuat Sigit mudah lolos sebagai The Next Indonesian Idol.



Lagu All I Ask milik Adele yang dibawakan oleh Sigit rupanya tak menarik simpati dewan juri. Meski penghayatan yang ditunjukkan sangat maksimal, Armand Maulana menganggap kekuatan vokal Sigit belum matang.



"Terimakasih kamu sudah hibur kami tapi kamu belum dapat kalau ke idol. Secara vokal belum," kata Armand mengomentari.

(Baca Juga: Dipanggil "Om" Oleh Peserta Imut Indonesian Idol, Ari Lasso Langsung Baper)



Hanya, pria yang juga bekerja sebagai pegawai di salah satu restoran china ini berharap mendapatkan kesempatan kedua. Oleh karena itu, para dewan juri membiarkan Sigit bernyanyi lagu selanjutnya.





Sama seperti sebelumnya, Sigit kembali menyanyikan lagu Adele. Dilagu kedua kali ini, ia membawakan tembang yang berjudul Hello.



Penampilan maksimal Sigit lagi-lagi tidak memperoleh komentar positif. Mereka justru menyarankan Sigit untuk mengikuti Indonesian Idol season berikutnya.



"Nanti balik lagi ke Indonesian Idol yah," kata Maia Estianty.



"Meksipun nyanyi tidak sempurna tapi kamu menghibur banget. Terima kasih," sambung Ari Lasso.

(Baca Juga: 2 Peserta Ini Incar Titanium Ticket Indonesian Idol, Bagaimana Nasibnya?)



Indonesian Idol 2017 bekerjasama dengan Grab Indonesia mengusung tema Face to Face Connection untuk memudahkan para peserta dalam mewujudkan impian sebagai idola. Grab Indonesia menyediakan fasilitas Fast Track dan Car Audition selama audisi agar peserta tak perlu mengantre lama.



Kampanye yang mengangkat tagar #GrabTakesYouThere #DekatdenganGrab diharapkan bisa membuat para peserta semakin mendekatkan mimpi sebagai jawara Indonesian Idol yang lalu.

(edi)