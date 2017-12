SEOUL - Memasuki pekan ketiga penayangannya minggu lalu, drama komedi romantis I Am Not A Robot akhirnya memberikan apa yang ditunggu-tunggu oleh fans. Yakni adegan ciuman antara karakter yang diperankan oleh Chae Soo Bin dan Yoo Seung Ho.



Pada episode yang tayang 21 Desember lalu, Jo Ji A diceritakan mengajak Kim Min Kyu jalan-jalan ke taman bermain. Saat pulang, di tengah guyuran hujan pada malam hari, Min Kyu dan Ji A berciuman.



Menurut cerita kru I Am Not A Robot, adegan ciuman romantis Soo Bin dan Seung Ho itu diambil dalam suasana yang jauh dari kata romantis. Pasalnya, hujan deras dan angin cukup kencang terjadi di malam syuting adegan tersebut dilakukan.

Untungnya, Soo Bin dan Seung Ho bisa menunjukkan profesional mereka dan memberikan yang terbaik. Meski cuaca tak mendukung, tapi dua artis muda ini tetap berakting secara maksimal dan menikmati pekerjaan mereka sehingga memberikan pengaruh positif kepada kru drama.



"Kapan pun Yoo Seung Ho dan Chae Soo Bin bersama di lokasi syuting, semua orang selalu tersenyum. Chemistry mereka sangat bagus. Yoo Seung So sangat perhatian dan manis, sedangkan Chae Soo Bin membawa energi yang menyenangkan dan ceria ke lokasi," ungkap tim produksi dilansir Soompi.



Ia melanjutkan, "Sebelum mereka melakukan adegan ciuman, keduanya terus bicara, berdiskusi soal adegan itu. Mereka melakukan yang terbaik untuk memberikan penonton kualitas drama yang tertinggi."





Dalam foto-foto belakang layar yang diunggah oleh tim produksi, dapat dilihat bagaimana Seung Hoo dan Soo Bin tetrawa lepas di bawah guyuran hujan. Dengan satu tangan di pinggang Soo Bin dan tangan lain memegang payung, Seung Hoo tersenyum lebar ke arah tim produksi.



I AM Not A Robot merupakan drama komedi romantis yang tayang setiap Rabu dan Kamis di MBC. Drama ini bercerita tentang seorang wanita bernama Jo Ji A yang berpura-pura menjadi robot milik Kim Min Kyu, pria yang punya penyakit sehingga membuatnya tak bisa dekat dengan manusia.



Min Kyu selalu berubah wujud menjadi seperti monster setiap kali dia bersentuhan dengan manusia. Namun, hal tersebut tak pernah terjadi ketika Min Kyu bersama Jo Ji A, yang dikira Min Kyu adalah seorang robot. Berawal dari sini, cinta di antara keduanya mulai muncul dan berkembang.

