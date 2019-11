SEOUL – Yoo Seung Ho kembali menunjukkan kemampuan aktingnya dalam drama berjudul Revenge is Back. Dalam drama ini, Yoo Seung Ho didapuk menjadi pemeran utama sebagai tokoh Kang Bok Soo.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh SBS sebagai stasiun televisi yang akan menayangkan drama tersebut.

“Yoo Seung Ho akan membintangi tokoh utama dalam drama terbaru SBS yang tayang Senin dan Selasa berjudul Revenge is Back yang akan disiarkan sebagai lanjutan dari drama Star of the Foxes,” ujar SBS seperti dilansir Okezone dari Soompie, Senin (3/9/2018).

Revenge is Back merupakan drama tentang kisah percintaan yang terjadi di sekolah. Drama tersebut menceritakan tentang seorang siswa bernama Kang Bok Soo yang pernah dikeluarkan dari sekolah setelah dituduh sebagai pelaku kekerasan.

Saat dewasa ia kembali ke sekolah tersebut untuk membalas dendam. Tak terduga, ia kembali terbawa pada insiden lain.

- Baca Juga: Heboh! Yoo Seung Hoo Akhirnya Buat Akun Instagram Resmi

Memerankan Kang Bok Soo, Yoo Seung Ho dihadapkan pada berbagai situasi. Menjadi seorang siswa yang dikeluarkan dari sekolah, bekerja kepada orang lain, mencoba membalas dendam serta memiliki sifat yang ceroboh.

Dalam Revenge is Back, diceritakan bahwa kembalinya Kang Bok Soo ke sekolah tersebut untuk membalas dendam kepada cinta pertamanya, Son Soo Jung, yang membuatnya dikeluarkan.

Namun ia tak dapat merasakan suasana sekolah seperti sebelumnya.

SBS mengatakan bahwa adanya kemiripan antara karakter asli Yoo Seung Ho dan Kang Book Soo.

“Sifat baik Yoo Seung Ho, penampilan yang ramah, dan kepribadian yang optimis mirip dengan karakter utama Kang Bok Soo,” ujarnya.

“Kang Bok Soo kembali mengunjungi Seol Song High School untuk menunjukkan kebenaran, tetapi sekolah tidak lagi menjadi tempat untuk cinta dan romansa. Apa yang akan dia terlihat seperti seorang siswa tua yang bodoh dan kembali? Yoo Seung Ho akan mampu menunjukkan pesona pahlawan kecil yang gagal,” lanjutnya.

Revenge is Back akan ditulis oleh Rookie Kim Yoon Young dan disutradarai oleh Ham Joon Ho yang sebelumnya menjadi sutradara Wok of Love. Drama ini rencananya akan ditayangkan pada Desember mendatang.

Yo Seung Hoo sendiri mulai dikenal setelah membintangi film The Way Home pada 2002 lalu. Ia pun semakin mengasah bakat aktingnya dengan memainkan peran di sejumlah drama seperti Master of Study, Blind dan War of the Son.

(edh)