SEOUL - Aktor Yoo Seung Ho resmi bergabung dengan YG Entertainment. Kabar tersebut diumumkan agensi itu lewat keterangan resminya kepada beberapa portal media lokal, pada 2 Maret 2022.

“Yoo Seung Ho telah bergabung bersama YG Entertainment. Kami akan mendukung kariernya, sehingga dia bisa menunjukkan kelebihannya dalam berbagai bidang,” ujar agensi tersebut, dikutip dari Allkpop, Rabu (2/3/2022).

Kabar bergabungnya aktor Memorist tersebut dengan agensi itu pertama kali beredar pada 21 Februari silam. Kala itu, YG mengonfirmasi kalau pihaknya dan sang aktor masih dalam tahap negosiasi untuk bekerjasama.

Sebelum bergabung dengan agensi bentukan Yang Hyun Suk tersebut, Yoo Seung Ho berada di bawah naungan Story J Company, sejak 2019. Dia diketahui memulai debutnya sebagai aktor cilik lewat drama Daddy Fish, pada 2000.

BACA JUGA: Alasan Yoo Seung Ho Ogah Berperan Jadi Murid SMA

Popularitasnya sebagai aktor cilik berbakat semakin bersinar setelah bermain dalam The Way Home. Dari sini, dia membintangi sederet film dan drama populer, termasuk I’m Not Robot, Missing You, hingga terakhir Moonshine.

Dengan bergabungnya Yoo Seung Ho, maka sang aktor berada di bawah satu payung dengan sederet aktor populer Korea Selatan lainnya, seperti Cha Seung Woo, Kang Dong Woon, Kim Hee Ae, Choi Ji Woo, hingga Yoo In Na.*