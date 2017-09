SEOUL - Ada kabar baik bagi pecinta drama Korea alias drakor! Sebab, aktris Love In The Moonlight, Chae Soo Bin dan Uhm Ki Joon yang pernah membintangi Defendant akan membintangi drama MBC terbaru yakni “I am Not A Robot.”

Drama terbaru tersebut merupakan serial komedi romantis yang hanya tayang dengan 16 episode. Alurnya sendiri menceritakan tentang seorang pria yang tidak bisa berkencan karena dia alergi terhadap manusia.

Baca juga: Heroik! Lee Jong Suk Selamatkan Suzy yang Coba Bunuh Diri

Sialnya, dia bertemu dengan seoran wanita yang berpura-pura menjadi robot dan pria itu langsung jatuh cinta.

Sebelumnya, Yoo Seung Ho didapuk sebagai pemeran utama dalam drama tersebut. Ia berperan sebagai Kim Min Kyu, seorang kepala perusahaan dan orang terkaya di Korea. Rupawan dan kaya-raya, kekurangan Kim Min Kyu hanya satu yaitu alergi manusia.

Baca juga: MOVIE FACT: Bersiap Wamil, Lee Jong-suk Wariskan Lima Drama Populer untuk Fans

Sementara Chae Soo Bin akan berperan sebagai Jo Ji Ah, seorang pengusaha muda yang penuh gairah dan cerdas. Jo Ji Ah lantas diperintahkan mantan pacarnya, Baek Gyun yang seorang insinyur robotik untuk bertindak sebagai robot paruh waktu.

Baek Gyun inilah yang diperankan oleh Uhm Ki Joon. Seorang insinyur robot yang terkenal di dunia. Ki Joon sebelumnya membintangi drama musikal seperti Mata Hari, The Wonderful Wizard of Oz, dan Defendant.

Baca juga: MOVIE FACT: 5 K-Drama Rekomendasi untuk Semester II 2017

Sedangkan pemeran utama, Yoo Seung Ho sebelumnya telah sukses membintangi Ruler: Master of the Mask dan The Magician. Chae Soo Bin juga telah malang melintang di dunia drama dan telah bermain peran dalam Rebel: Thief Who Stole the People dan Strongest Deliveryman.

Drama ini akan disutradarai oleh Jung Dae Yoon, seorang yang telah sukses menyutradarai serial fantasi-romantis W dan She Was Pretty. Kim Sun Mi dan Lee Seok Joon juga terlibat sebagai penulis skenario.

Drama ini rencananya akan mulai tayang akhir tahun ini.

(sus)