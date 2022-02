SEOUL - Aktor Yoo Seung Ho berpotensi besar untuk bergabung dengan YG Entertainment. Perwakilan agensi bentukan Yang Hyun Suk itu mengonfirmasi kabar tersebut.

“Saat ini, kami masih dalam tahap negosiasi,” ujar sumber dari YG Entertainment tersebut, seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (21/2/2022).

Aktor Missing You tersebut diketahui berada di bawah naungan agensi Story J Company, sejak tahun 2019. Ia memulai debutnya sebagai aktor cilik lewat drama Daddy Fish, pada 2000.

Namanya semakin mentereng setelah membintangi The Way Home, 2 tahun kemudian. Sepanjang kariernya, dia telah membintangi sederet film dan drama populer, seperti Seondal: The Man Who Sells the River hingga I’m Not a Robot.

Jika negosiasi Yoo Seung Ho dan YG Entertainment berjalan lancar maka aktor 28 tahun itu akan menjadi rekan satu agensi sederet aktor populer Korea Selatan, seperti Choi Ji Woo, Jang Ki Yong, Son Naeun Apink, hingga Kim Hee Ae.*

