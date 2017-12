LOS ANGELES – Setelah bertahun-tahun, Mark Hamill akhirnya kembali menghidupkan karakter Luke Skywalker di Star Wars: The Last Jedi. Kembalinya Mark sebagai Luke disambut suka cita oleh penggemar Star Wars di seluruh dunia.

Namun, rasa bahagia penonton melihat Mark kembali sebagai Luke ternyata tak sejalan dengan yang dirasakan oleh sang aktor. Pada awal-awal produksi, Mark merasa kecewa dengan perjalanan hidup Luke yang akan dilaluinya di The Last Jedi.

Pada periode Mei lalu dalam sebuah wawancara dengan Vanity Fair, Mark mengatakan sempat adu argumen dengan sutradara Rian Johnson karena tak suka dengan arah nasib Luke di The Last Jedi.

“Pada satu titik, aku bilang pada Rian, ‘Aku sangat tidak setuju dengan setiap pilihan yang kau buat untuk karakter ini. Sekarang, setelah kukatakan, aku sudah mengeluarkannya dari hatiku. Dan tugasku sekarang adalah untuk mengambil apa yang telah kau ciptakan dan melakukan yang terbaik untuk menyadari pandanganmu,’” kata Mark kala itu seperti dilansir USA Today, Rabu (27/12/2017).

Pernyataan bernada kecewa lainnya juga sempat diutarakan Mark kepada sebuah media Spanyol. Saat itu Mark mengatakan jika yang sedang dia perankan bukanlah Luke Skywalker, melainkan Jake Skywalker.

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV — @HamillHimself (@HamillHimself) December 26, 2017