JAKARTA - Salah satu peserta audisi Grab Indonesia Idol 2017 ini sukses bikin juri terpukau. Ya, kontestan bernama Marion Jola mampu membawakan sebuah lagu dari Bruno Mars yang berjudul That's What I Like dengan baik. Bahkan video yang kini beredar di Youtube mampu menebus trending topic pada urutan ketujuh.

Dalam video itu, Marion tampak mengenakan busana berwarna ungu dengan motif bunga. Dirinya pun masuk dalam ruang audisi dan mulai memperkenalkan diri. Usai memperkenalkan diri, Marion mulai menyanyikan lagu dari Bruno Mars. Dan benar saja, para juri tak lepas pandangan dari perempuan cantik itu. Bahkan sesekali Marion sedikit berekspresi dalam lagu tersebut.

Sontak setelah mendengar lantunan suara dari Marion, Judika memberikan komentar tak biasa hingga, menyinggung gaya yang ditampilkan oleh Marion. Tetapi tak menutup kemungkinan, Judika bahagia bisa mendengar suara merdu dari Marion.

"Marion Aku senang banget sama penampilan kamu, barusan aku lihat kamu sangat enjoy, sangat suka nyanyi, terus kamu siap nanget, bukan cuma lagu tapi body language kamu juga maen, semua yang ada pada kamu, kamu pakai. JAdi menurut aku kamu nyampe," ucap Judika dalam video tersebut.

Tak hanya Judika, penyanyi canti Bunga Citra Lestari juga menyerukan hal yang senada. Terlebih, BCL sapaan akrabnya memuji suara dari Marion.

"Marion aku sih suka banget ya, kamu tahu banget kamu bagusnya apa dan itu kamu lakuin tadi. Jadi kita juga lihat kamu terus tadi," tambah Bunga Citra Lestari.

