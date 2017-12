LOS ANGELES – Pangeran Harry dan Meghan Markle dipastikan akan menikah pada bulan Mei 2018. Setelah resmi bertunangan, Pangeran Harry dan Meghan Markle menggelar pernikahan di St George’s Chapel di Windsor Castle.

- Baca Juga: Irfan Hakim Gugup Terpilih Jadi Juru Pantun Lamaran Raditya Dika

Tim komunikasi dari Pangeran Harry mengatakan bahwa pihak Kerajaan Inggris akan menanggung biaya untuk pelayanan gereja, musik, bunga, dekorasi dan resepsi pernikahan.

“Pangeran Harry dan Markle memimpin proses perencanaan untuk semua aspek dari pernikahan merkea. Seperti halnya pernikahan The Duke and Duchess of Cambridge, Keluarga Kerajaan akan membayar beberapa aspek inti dari pernikahan seperti pelayanan gereja,, musik, bunga, dkeorasi, dan resepsi setelahnya,” bunyi pernyataan dari tim komunikasi Pangeran Harry.

Seorang wedding planner Aimee Dunne, yang biasa menangani pernikahan mewah, memperkirakan bahwa biaya pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle tidak akan kurang dari 500 ribu poundsterling atau setara dengan Rp 9,1 miliar.

Venue

Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle akan digelar di St George’s Chapel di Windsor Castle, yang terasa lebih intim dan murah daripada Westminster Abbey.

St George’s Chapel dapat menampung tamu sekitar 800 orang, sedangkan Abbey bisa menampung tamu sampai 2000 orang saat pernikahan Pangeran William dan Kate Middleton berlangsung di tahun 2011.

Para ahli mengatkan bahwa pemilihan lokasi di luar London juga akan mengurangi biaya karena tidak akan ada banyak kerumunan orang serta beberapa jalan dipastikan akan ditutup untuk prosesi kerajaan.

Pengamanan

Kendati pernikahannya tidak dihelat di London, ancaman teror menjadi momok yang paling menakutkan bagi Inggris saat ini.

Mengingat tingkat ancaman yang cukup tinggi, biaya untuk pengamanan dalam pernikahan ini pun dipastikan akan semakin meningkat.

Diperkirakan sekira 5000 petugas kepolisian akan menjaga publik saat royal wedding berlangsung di tahun 2011. Jumlah yang sama mungkin diperlukan untuk mengamankan prosesi pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle.

- Baca Juga: Dikabarkan Hamil, Begini Tanggapan Marissa Nasution

Beberapa pihak memperikrakan bahwa saat Pangeran William dan Kate Middleton menikah pada tahun 2011, biaya yang dikeluarkan untuk petugas pengamanan mencapai 20 ribu poundsterling. Angka tersebut dipastikan akan membengkak pada tahun depan.

(SIS)