Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Piers Morgan Ungkap Anggota Kerajaan Inggris yang Rasis pada Anak Pangeran Harry

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |14:20 WIB
Piers Morgan Ungkap Anggota Kerajaan Inggris yang Rasis pada Anak Pangeran Harry
Piers Morgan ungkap anggota Kerajaan Inggris yang rasis kepada anak Pangeran Harry. (Foto: Chris Allerton/Instagram/@sussexroyal)
A
A
A

LONDON - Piers Morgan membocorkan dua anggota Kerajaan Inggris yang diduga rasis terhadap putra Pangeran Harry dan Meghan Markle. Hal itu dilakukannya setelah jurnalis Inggris Omid Scobie membocorkan dua nama tersebut dalam biografinya. 

Morgan dalam program Piers Morgan Uncensored, pada 29 November 2023 mengatakan, dua orang anggota Kerajaan Inggris itu adalah Raja Charles III dan Kate Middleton, istri Pangeran William.

Dalam biografinya, Scobie mengklaim, Meghan Markle sempat menulis surat kepada Raja Charles dan menyebut nama dua anggota Kerajaan Inggris yang ‘bergosip’ tentang warna kulit Archie yang kala itu masih dalam kandungan. 

Omid Scobie memang tidak menyebut nama dua anggota Kerajaan Inggris tersebut dalam bukunya imbas undang-undang pencemaran nama baik di negara berjuluk The Three Lions itu. 

Namun buku biografi Scobie dalam terjemahan bahasa Belanda dengan jelas memampangkan nama Raja Charles dan Kate Middleton sebagai anggota Kerajaan Inggris yang rasis terhadap Pangeran Archie.

Piers Morgan ungkap anggota keluarga Kerajaan Inggris yang rasis terhadap anak Pangeran Harry. (Foto: Chris Allerton/Instagram/@sussexroyal)

Piers Morgan dalam penjelasannya, tetap tidak percaya dengan komentar rasis yang dikeluarkan dua anggota kerajaan itu. Namun dia merasa, publik Inggris perlu tahu informasi yang telah terpapar ke dunia luar. 

“Jadi, jika masyarakat Belanda pergi ke toko buku dan melihat dengan jelas nama dua orang itu dalam biografi tersebut, maka warga Inggris pun perlu tahu tentang hal itu,” ungkap jurnalis senior tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/33/3144478/pangeran_harry-wAG6_large.jpg
Cekcok dengan Raja Charles, Pangeran Harry Berencana Ubah Nama Belakang Jadi Spencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/06/33/2842041/gemasnya-lilibet-digendong-pangeran-harry-nonton-parade-fourth-of-july-hcDyaxG7US.jpg
Gemasnya Lilibet Digendong Pangeran Harry Nonton Parade Fourth of July
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/07/33/2809622/tak-ikut-tampil-di-balkon-pangeran-harry-bergegas-tinggalkan-upacara-penobatan-xllNV6j97A.jpg
Tak Ikut Tampil di Balkon, Pangeran Harry Bergegas Tinggalkan Upacara Penobatan Raja Charles III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/25/33/2445590/setelah-ratu-elizabeth-ii-meninggal-pangeran-harry-rilis-buku-tentang-hidup-di-kerajaan-i3ebHy7Rci.jpg
Setelah Ratu Elizabeth II Meninggal, Pangeran Harry Rilis Buku tentang Hidup di Kerajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/33/2422429/pangeran-harry-perkenalkan-lilibet-pada-ratu-elizabeth-ii-lewat-video-call-XMpAQlReP6.jpg
Pangeran Harry Perkenalkan Lilibet pada Ratu Elizabeth II Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/29/33/2417097/pangeran-harry-sedang-tidur-pulas-saat-dikabari-kematian-pangeran-philip-taj0RnetVh.jpg
Pangeran Harry sedang Tidur Pulas saat Dikabari Kematian Pangeran Philip
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement