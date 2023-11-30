Piers Morgan Ungkap Anggota Kerajaan Inggris yang Rasis pada Anak Pangeran Harry

Piers Morgan ungkap anggota Kerajaan Inggris yang rasis kepada anak Pangeran Harry. (Foto: Chris Allerton/Instagram/@sussexroyal)

LONDON - Piers Morgan membocorkan dua anggota Kerajaan Inggris yang diduga rasis terhadap putra Pangeran Harry dan Meghan Markle. Hal itu dilakukannya setelah jurnalis Inggris Omid Scobie membocorkan dua nama tersebut dalam biografinya.

Morgan dalam program Piers Morgan Uncensored, pada 29 November 2023 mengatakan, dua orang anggota Kerajaan Inggris itu adalah Raja Charles III dan Kate Middleton, istri Pangeran William.

Dalam biografinya, Scobie mengklaim, Meghan Markle sempat menulis surat kepada Raja Charles dan menyebut nama dua anggota Kerajaan Inggris yang ‘bergosip’ tentang warna kulit Archie yang kala itu masih dalam kandungan.

Omid Scobie memang tidak menyebut nama dua anggota Kerajaan Inggris tersebut dalam bukunya imbas undang-undang pencemaran nama baik di negara berjuluk The Three Lions itu.

Namun buku biografi Scobie dalam terjemahan bahasa Belanda dengan jelas memampangkan nama Raja Charles dan Kate Middleton sebagai anggota Kerajaan Inggris yang rasis terhadap Pangeran Archie.

BACA JUGA: Fuji dan Asnawi Mangkualam Akhirnya Bertemu di Ulang Tahun Sahabat

Piers Morgan dalam penjelasannya, tetap tidak percaya dengan komentar rasis yang dikeluarkan dua anggota kerajaan itu. Namun dia merasa, publik Inggris perlu tahu informasi yang telah terpapar ke dunia luar.

“Jadi, jika masyarakat Belanda pergi ke toko buku dan melihat dengan jelas nama dua orang itu dalam biografi tersebut, maka warga Inggris pun perlu tahu tentang hal itu,” ungkap jurnalis senior tersebut.