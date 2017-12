JAKARTA - Pada tanggal 20 September 2017 lalu Marissa Nasution telah melangsungkan pernikahan di Jerman dengan sang kekasih yang bernama Ben. Namun tak banyak yang tahu mengenai kabar bahagia tersebut.

- Baca Juga: Tahu Bahaya, Marissa Nasution Tak Miliki Ruang untuk Narkoba

Meski begitu, diakui oleh mantan VJ MTV ini bahwa hal itu memang sengaja dirahasiakan olehnya, terlebih dari segi undangan tertutup.

"Iya tertutup (undangannya), semua karena kebutuhan untuk kita ke depannya. Karena keluarga kita memang tinggal di sana (Jerman) dan ini sebuah momen yang pas," kata Marissa Nasution saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Jumat (8/12/2017).

Lantas setelah melangsungkan pernikahan di Jerman, kapan Marissa Nasution akan menggelar acara resepsi pernikahan?

"Buat saya ada perbedaan antara kita get married and have a wedding. Nanti wedding party-nya menyusul, nabung dulu," sambungnya.

Sementara itu, bila berbicara soal kabar bahagia dari Marissa Nasution, ia sendiri pun mengakui bahwa bukan tipikal wanita yang senang mengumbar kehidupan pribadi lewat media sosial.

Kendati demikian, dirinya tak menampik terkait foto studio bersama sang suami yang dimana tertera pada insta story pribadi, merupakan sebuah foto post prewed.

- Baca Juga: Marak Artis Terjerat Narkoba, Marissa Nasution: Narkoba Tak Ada Positifnya

"Klarifikasi cepet saja, ada beberapa hal yang sangat personal. Saya juga bukan orang yang mengumbar semua di sosmed juga, kalau emang kemarin kita sempat photoshoot, itu sebenarnya photoshoot untuk postwed karena kita sudah menikah di Jerman kemarin bulan September, itu memang benar," tutupnya.

(edh)