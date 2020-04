JAKARTA - Marissa Nasution baru saja melahirkan anak keduanya beberapa waktu lalu di Singapura. Sebagaimana diketahui, usai menikah dengan Benedikt Brueggmann, wanita 34 tahun ini memilih untuk menetap bersama sang suami di negeri singa tersebut.

Melahirkan ditengah pandemi corona seperti saat ini, tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mantan VJ MTV tersebut. Beruntung, setelah berjuang untuk bisa melahirkan anak keduanya, Marissa nampak mengabarkan kondisi dirinya dan sang buah hati.

"I'm here! Thank you everyone for the wishes and prayers. Mama and baby are healthy and resting well. More udates to follow soon," tulisnya pada unggahan foto di Instagram Stories.

Baru-baru ini, Marissa juga mengabarkan bahwa dirinya sudah bisa kembali pulang dengan membawa bayi berjenis kelamin perempuan tersebut.

Bahkan, ia juga mengatakan bahwa pihak rumah aakit tidak mengizinkan anak pertamanya untuk dapat mengunjungi dirinya dan sang bayi usai melahirkan.

"Video call sama kakak Allie. Allie belum keyemu baby sisternya, karena tidak boleh ada visitor selain suami ke rumah sakit," jelasnya.

"Tapi nanti siang mama dan baby sudah boleh pulang," tandasnya.

