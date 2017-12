JAKARTA - Sebagai publik figur sekaligus ibu rumah tangga, Nadila Ernesta harus mampu menjaga penampilannya. Namun, istri Eno Netral itu juga dituntut untuk tetap mengurus anaknya dalam waktu tertentu.

Demi mengatasi hal itu, ibu dua anak ini memilih untuk melakukan treatment tanam bulu mata agar lebih praktis saat akan bepergian kemana-mana. Bagi Nadia, melakukan tanam bulu mata juga membuat waktunya untuk mengurus anak menjadi lebih banyak.

"Untuk anak-anak juga, menghemat waktu pas kalau mau liburan. Apalagi aku ngurus anak dua sudah ribet jadi kalau mau keluar udah hemat waktunya." kata Nadila di Lashtique, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca Juga: Mabes Polri: Mungkin Nadilla Ernesta Polisi Mania

Biasanya, Nadia mengakui tidak pernah berlama-lama saat menggunakan make up. "Memang enggak pernah lama juga sih (pakai make up), cuma kalau misalnya bulu mata sudah kita bisa langsung pakai bedak sama blush on," jelasnya.

Nadia rela melakukan treatment bulu mata hingga berjam-jam lamanya, karena bulu mata merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan baginya. Selain itu budget khusus selalu disiapkan Nadia untuk perawatan bulu mata extentionnya.

"Aku pada dasarnya anaknya pake maskara banget jadi emang bulu mata itu lumayan penting. Kalau enggak pakai maskara itu mukanya keliatan kaya kosong banget gitu," ujarnya.

Baca Juga: Acha Sinaga Pasrah Dibilang Mirip Nadila Ernesta

Dengan kebiasaannya menjaga penampilan, justru mendapat respon positif dari suaminya. Namun begitu, Nadila mengatakan Eno merupakan tipe suami yang tidak banyak menuntut soal penampilan.

"Suami enggak pernah melihat, menurut dia itu sama saja mau pakai bulu mata atau enggak, ke salon atau enggak, jadi kalau aku perawatan gitu memang buat diri aku sendiri," ungkap Nadila.

(edi)