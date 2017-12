JAKARTA - MNC Pictures mempersembahkan sebuah film biopik dari sosok musisi legenda Chrisye yang akan tayang serempak di bioskop-bioskop Indonesia pada 7 Desember 2017.

Film tersebut akan mengangkat perjalanan kehidupan pelantun Lilin Lilin Kecil tersebut di balik sosok keartisanya. Yakni dimana saat dirinya sebagai ayah, anak, kakak, adik, dan suami. Meski begitu terselip pula perjuangan karier dari sederet lagu hitsnya, seperti Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Baca Juga: Hary Tanoesoedibjo Rekomendasikan Film Chrisye untuk Generasi Muda

Diketahui bahwa lagu tersebut memiliki momen khusus sepanjang kariernya dimana Chrisye hanya menyanyikan dengan satu kali pengambilan suara. Hal itu pun juga dilakukan oleh Vino G. Bastian dalam proses syuting.

"Lagu ini cuman satu kali di take biar semua orang tahu ini yang gue rasain ketika orang dengar lagu ini. Ketika take ini dimulai mas Rizal dan semua tinggal nungguin gua doang. Dan sampai satu titik mba Yanti keluar," ujar Vino di XXI Epicentrum, Kuningan Jakarta Pusat pada Jumat 1 Desember 2017.

Istri mendiang Chrisye, Damayanti Noor menyebutkan bahwa ia memiliki kisah di balik proses syuting saat Vino beradegan untuk lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Wanita yang akrab disapa Yanti itu mengatakan bahwa terjadi momen dimana dirinya merasa Chrisye hadir ke lokasi syuting dimana saat itu semua ponsel mati dan hanya terdiri dari 10 orang.

"Ini saya kasih cerita di balik yang terjadi, pada saat scene itu saya ingat dan saya menyimpan foto. Foto itu diambil hari Jumat tanggal 3 Maret di studio Erwin, kita take setelah salat Jumat," jelas Yanti.

"Tiba-tiba ada satu suara, padahal semua no handphone, enggak ngomong dan diam. Tiba-tiba ada suara kayak interlokal lagi telepon ke luar negeri. Jadi suaranya jauh 'tuuut' itu ada suara itu kecil tapi kedengeran. Wuih handphone siapa. Rizal sampai ke mejanya handphone-nya enggak nyala. Saya bilang 'Sst diam. Itu adalah sign. He is there'," jelasnya.

Yanti menambahkan bahwa ia sempat mengambil foto dengan menangkap sosok Chrisye dengan wajah tidak jelas tapi memiliki tubuh dan perawakan yang mirip.

"Lalu saya ambil handphone dan foto, itu di mukanya blur tapi bajunya, rambutnya, badannya itu Chrisye. Tapi fotonya ada di saya dan enggak pernah saya sebar tapi cuma ceritanya aja," tuturnya.

Baca Juga: Gala Premier Chrisye Suguhkan Tiga Tayangan Streaming Spesial

Kisah mistis di balik proses syuting ini pun baru diketahui oleh Vino dan Velove yang sebelumnya berada jauh dari posisi Yanti. "Saya juga baru tahu," tutur Vino.

"Ini memang satu story yang bagus sekali di film ini, dan saya rasa orang-orang yang ada disini terpilih dan saya yakini Chrisye feels happy dengan kerjanya Rizal dan saya berharap cerita yang disampaikan itu lah Chrisye," ujar Yanti.

(edi)