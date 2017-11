JAKARTA – Kontroversi pernyataan Hanung Bramanatyo yang dianggap merendahkan aktris di dunia seni peran Indonesia masih berlanjut. Kini, nama Laudya Cynthia Bella ikut terseret dalam masalah tersebut.

Terseretnya nama Bella berawal dari postingan berisi klarifikasi dari Hanung di Instagram. Dalam postingan tersebut, Hanung mengatakan jika ada kesalahpahaman dan pernyataannya tak bermaksud merendahkan aktris.

Bella lantas meninggalkan komentar berisi dukungan untuk Hanung. Istri Engku Emran itu mengklaim jika berita tak sesuai dengan pernyataan narasumber merupakan hal yang biasa.

“Karena kalau berita yang ditulis sesuai yang kita ucapkan, beritanya tidak akan laku mas #udahkebalsamaberita #istighfar ajaaahhh!!” tulis Bella di kolom Instagram Hanung.

Komentar Bella tersebut langsung menuai amarah dari netizen. Banyak yang menganggap jika mantan kekasih Raffi Ahmad tersebut menyamaratakan media membuat berita yang tidak sesuai dengan perkataan narasumber.

Banyak yang kecewa karena Bella dianggap melupakan media yang juga berperan dalam membangun kariernya. Bella diingatkan agar tak menyamaratakan semua media dan meminta bintang Surga yang Tak Dirindukan tersebut mengecek berita atau rekaman wawancara.

“Mbak juga terkenal karena berita kan? Wkwkwkwkw.. Ada faktor di beritanya juga kan. Jangan gitu lah. Ya namanya salah dan sudah ada klarifikasinya. Semua manusia pernah salah kok. Kayak Mbak enggak pernah salah saja,” kritik @riyan_manurung.

“Kiranya enggak menggeneralisir mbak Bel hehe. Apa mbak sudah dengar rekaman wawancaranya? Atau lihat video wawancaranya? Benar tidak si jurnalis yang dimaksud mas Hanung menulis tidak sesuai pernyataan? Belum tentu loh. Dan saya rasa tidak semua media begitu,” sambung netizen lain.

Di sisi lain, tak sedikit aktris Indonesia yang merasa kecewa dengan pernyataan Hanung. Hannah Al Rasyid misalnya. Dengan nada menyindir, Hannah mengatakan jika ternyata peran selebriti perempuan di industri hiburan Indonesia tak lebih karena wajah mereka.

“Kecewa. Apparently us girls, in the industry are only here for our ‘pretty faces’ and don’t need to do anything else eh? Lawan sexism,” tulis Hannah dalam postingan di Instagram Story-nya.

(edi)