LOS ANGELES – Band rock asal Irlandia, U2, melakukan gebrakan baru di industri musik. Melalui kerja sama dengan Ticketmaster, U2 hanya akan menjual tiket konser tur Experience + Innocence kepada para penggemar resminya.

Kerja sama ini juga menandai pertama kalinya perusahaan tiket menggunakan teknologi yang bisa menjaga agar tiket tidak dijual oleh pihak lain atau calo. Bagi para penggemar U2 yang ingin menonton, mereka harus melakukan registrasi terlebih dahulu agar menjadi penggemar resmi band di u2.tmverifiedfan.com.

(Baca Juga: Senangnya Natasha Wilona Dipuji Akun Atas Nama Barbie Hsu, Ternyata Palsu)

(Baca Juga: Blakblakan, Georgia Aisyah Akui Tak Ada Kecocokan dengan Aldi Taher Sejak Awal Pernikahan)

David Marcus, Executive VP and Head of Music Ticketmaster, mengatakan bahwa perusahaannya telah menggunakan Verified Fan untuk penjualan tiket tur Ed Sheeran di Amerika Utara 2018 dan beberapa penyanyi lain seperti Twenty One Pilots, Harry Styles, dan Bruce Springsteen. Namun U2 adalah band terbesar yang menggunakan teknologi ini.

“Fans harus mendaftar sebagai Verified Fan dua sampai tiga minggu sebelum tiket mulai dijual. Hal itu memberikan kami kesempatan untuk memperlambat kerusuhan yang biasa terjadi saat pembukaan penjualan tiket. Verified Fan memungkinkan kami untuk menyingkirkan oknum-oknum jahat dan tahu persis berapa banyak orang yang ingin membeli tiket,” papar Marcus seperti dilansir Billboard.

(Baca Juga: Aldi Taher Digugat Cerai, Rafathar Anteng Sendirian saat Salat Berjamaah)

(Baca Juga: Olla Ramlan Lahirkan Anak Ketiga, Felicya Angelista Berencana Nge-vlog)

Menurut data dari Ticketmaster, Verified Fan mengurangi kesempatan untuk resale atau jual kembali di pasar hingga lebih dari 90 persen. Teknologi ini menjadi sebuah kemajuan baru bagi industri musik.

(aln)