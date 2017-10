LOS ANGELES – Band rock asal Dublin, U2, mengungkapkan bahwa penyakit ketakutan yang diderita oleh sang vokalis, Bono, sebagai sumber inspirasi album terbaru mereka, “Songs Of Experience”.

Usai merilis single You’re The Best Thing About Me, kini U2 sedang mempersiapkan perilisan album studio ke-14 mereka. Album ini merupakan album lanjutan dari “Songs Of Innocence” yang dirilis pada tahun 2014 lalu.

“Songs Of Experience” agak sedikit tertunda setelah kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat.

“Edge tidak berbohong saat mengatakan bahwa kami harus berhenti dan mengingat apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dia hanya tidak ingin menyebutkan apa yang sedang terjadi di duniaku. Aku pun tak ingin membahasnya karena takut terjadi keriuhan melodramatis di TV. Banyak orang pernah mengalami saat-saat seperti ini. Aku pun pernah mengalami sebelumnya, namun tidak setinggi ini,” kata Bono seperti dilansir NME, Rabu (25/10/2017).

Terinspirasi dari sastrawan Irlandia, Brendan Kennelly, yang menyarankan untuk menulis saat merasa hendak akan mati, Bono pun memulai penggarapan album “Songs Of Experience”. Vokalis yang terkenal dengan jiwa sosialnya itu mulai menuliskan kata-kata terakhir bagi keluarga, teman, dan para penggemarnya.

“Ini adalah salah satu momen di mana tidak ada lagi yang berarti. Lalu apa yang harus kamu katakan kepada dirimu sendiri? Dan apa yang harus kamu katakan kepada orang-orang yang menyayangimu?” lanjutnya.

Ketakutan akan kematian tersebut akan terangkum bersama nada-nada dalam album baru U2. Hal itu juga dibenarkan oleh sang gitaris, The Edge.

“Penyakitnya benar-benar serius dan dia mengalami ketakutan yang besar. Tapi penyakit itu juga membawanya sebagai seorang penulis ke tempat yang sangat luar biasa,” kata The Edge.

