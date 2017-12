LOS ANGELES – Meski tak lagi muda, grup band U2 tetap eksis dengan karya-karyanya. Mereka telah mendominasi tangga musik selama lebih dari 40 tahun, karier membanggakan yang sangat spektakuler.

Setelah merilis album terbarunya pada 1 Desember 2017, kelompok asal Irlandia itu membawa hits besar mereka ke studio Abbey Road yang ikonik pada acara spesial, BBC.

(Baca Juga: Boy William kepada Young Lex: I Rap Better Than You!)

(Baca Juga: Pascaoperasi Tumor Usus, Ibunda Sering Diomeli Kiki Farrel, Kenapa Ya?)

Melansir Dailymail, pertunjukkan hiburan musik sepanjang jam itu akan disiarkan di BBC One, dengan gambar promosi yang terinspirasi dari band tahun 1960-an The Beatles. Memiliki dua Golden Globes dan 22 Grammy Awards, U2 memajang lagu terbesar mereka dari album ke-14 mereka, "Songs of Experience".

Berfokus pada perjalanan musik makmur yang telah mereka lewati, tentunya bukan hal mudah untuk menjaga dan mempertahankan ikatan erat yang telah terjalin selama bertahun-tahun lamanya di antara mereka. Mereka dengan santai bercita, mengungkap awal pertemuan mereka yang sederhana.

Kelompok ini akan membahas alasan di balik 13 album "Songs of Innocence" mereka, yang dikaruniai pelanggan iTunes Store secara gratis.

Membuka acara yang akan datang, tuan rumah Cat mengungkapkan, “Abbey Road Studios telah menampilkan pertunjukkan hebat dan bagus, dari karya klasik hingga modern.”

“Semua orang dari Pink Floyd dan the Beatles, kepada Amy Winehouse dan The Drifters pada tahap tertentu menciptakan keajaiban musik di dalam dinding yang suci. Sekarang giliran U2 untuk membuat sejarah,” lanjutnya.

Mengomentari performa mereka yang telah terbukti hingga usia 41 tahun terus berlanjut, "Empat tuan-tuan yang menawan, masing-masing lucu dan fasih dengan cara mereka yang unik. Persahabatan empat puluh tahun, sangat tidak biasa dan sangat nikmat, penonton akan menemukannya.”

U2 at the BBC adalah fitur kelima dalam rangkaian BBC di acara intim eksklusif dunia, yang sebelumnya mengikuti sensasi pop Harry Styles dan penyanyi soul Sam Smith.

(aln)