LOS ANGELES - Di tengah persaingan ketat, band U2 tetap mencoba eksis dengan karya-karyanya. Meski tak lagi muda, U2 mencoba tetap memberikan karya terbaik untuk pencinta musik di dunia.

Dilansir Sindonews, band U2 siap menutup 2017 dengan memperkenalkan album baru berjudul "Songs Of Experience". Grup musik asal Irlandia ini akan merilisnya pada 1 Desember 2017.

(Baca Juga: Melenggang di Red Carpet PGA 2017, Denny Cagur Goyang Bang Jali)

(Baca Juga: Taika Waititi Tertarik Sutradarai Film Solo Black Widow, Asal...)

Diberitakan NME, untuk penggarapan album itu, U2 bekerja sama dengan label rekaman Jack White Third Man Records. Nantinya album terbarunya ini juga diperkenalkan dengan versi vinyl 12 inci dengan single The Blackout.

Single edisi terbatas itu rencananya akan diluncurkan pada 24 November dalam acara Black Friday Record Store Day di Amerika Serikat.

(Baca Juga: Jadikan Diri Sendiri Contoh, Young Lex Ajarkan Motivasi Menuju Sukses)

(Baca Juga: Foto Bareng Pria di Ranjang, Pevita Pearce Bikin Warganet Patah Hati)

Di sisi lain, album terbarunya ini juga berisi versi album 'The Blackout' dan sebuah remix dari produser asal Irlandia, Jacknife Lee. Para penggemar dapat menemukan The Blackout vinyl di berbagai toko kaset. Namun, vinyl berwarna khusus akan tersedia secara eksklusif di toko Third Man di Nashville dan Detroit.

(aln)