JAKARTA - Pemeran San Chai dalam serial populer awal 2000-an Meteor Garden, Barbie Hsu mengaku tak pernah memiliki akun Instagram. Secara tak langsung, aktris 41 tahun ini juga menepis tudingan pernah mengucapkan selamat kepada Natasha Wilona.

Lewat postingan terbaru di akun Weibo resminya, Barbie Hsu menegaskan bahwa akun @barbie.hsu dengan followers lebih dari 246ribu itu adalah palsu.

"I do not have IG! The person to be reported to verify in advance," tulisnya baru-baru ini.

Menengok ke belakang, Wilona memang sempat mengungkap screenshot komentar dari akun palsu Barbie Hsu di Instagram Story miliknya. Terlihat akun tersebut mengucapkan selamat atas peran San Chai versi Indonesia yang bakal dimainkan oleh mantan kekasih Stefan William tersebut.

"Omg @barbie.hsu, ini sih kejutan yang luar biasa banget," kata Wilona sebagai caption waktu itu.

Akun yang mengatasnamakan aktris asal Taipei, Taiwan itu sebelumnya menulis pujian untuk Wilona. Barbie Hsu palsu itu juga melontarkan kata tak sabar melihat San Chai yang diperankan oleh Wilona nanti.

"This's Meteor Garden Indonesia Version? I'm excited!" komentar @barbie.hsu yang langsung menuai sorotan publik.

Kini semenjak klarifikasi yang dibuat oleh lawan main Jerry Yan ini soal tak pernah mempunyai Instagram pun kembali mengundang perhatian netizen Tanah Air. Setelah diposting ulang oleh akun gosip di Instagram, kebanyakan dari mereka tak percaya Instagram Story yang diunggah Wilona adalah akun palsu.

"Oalah dikibulin nih. Pencitraan nih namanya wkwkwk," ujar @fitrianacheryshop_pku.

 

"Orang China kebanyakan pake Weibo tau. Wkwk puk puk neng gelius," tambah @chaaatyv.

Kendati demikian masih ada beberapa netizen yang membela pemain Anak Jalanan tersebut. Salah seorang warganet menganggap bisa jadi Wilona tak tahu bahwa itu bukan Barbie Hsu.

"Bisa jadi si artis Indonesai ini enggak tau kalo itu bukan Barbie Hsu. Simple aja sih, jangan dibully," timpal @sesbhe.

