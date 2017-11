JAKARTA – Kecintaan terhadap dunia musik tak semata dominasi para musisi. Di audisi Grab Indonesian Idol 2017, peserta dari berbagai profesi coba menjajal kemampuan diri, berharap mereka cukup beruntung melaju ke babak spektakuler.

Tahun ini, audisi Grab Indonesian Idol 2017 di Bali kedatangan dua orang dokter yang sukses menembus babak selanjutnya. Sementara Jakarta, memiliki Bripda Herlinda dan Briptu M. Sinaga.

Baca juga: Fast Track Street Audition Grab Indonesian Idol 2017 Jadi Harapan Terakhir Karier Bermusik Franky, Akankah Lolos?

Beberapa driver ojek daring di Bandung pun enggan ketinggalan. Begitu juga dengan pengamen jalanan yang berharap mampu mengikuti jejak Januarisman Runtuwenen (Aris), pemenang Indonesian Idol 2008.

Ingin seperti mereka? Yuk, dekatkan diri dengan mimpimu dan jangan menyerah kalah! Grab membantu mendekatkan mimpimu menjadi The Next Indonesian Idol. #DekatdenganGrab #GrabTakesYouThere

Baca juga: Surprise! 'Naruto' pun Adu Nasib Ikutan Street Audition Grab Indonesian Idol 2017 di Palembang

Selain itu, layanan fast track yang diberikan Grab Indonesia memudahkan peserta untuk bertemu para juri. Hal ini sesuai dengan tema kampanye Grab Indonesian Idol: 'Face to Face Connection'. Kampanye yang mengusung tagar #GrabTakesYouThere dan #DekatdenganGrab diharapkan mampu mewujudkan mimpi para peserta menjadi The Next Idol.

Lalu profesi apa saja yang memeriahkan audisi Grab Indonesian Idol tahun ini? Berikut nukilannya untuk Anda.