SEOUL – Pasangan selebriti Korea Selatan, Song Koong Ki dan Song Hye Kyo telah resmi menjadi suami istri. Keduanya mengucap janji suci di Shilla Hotel, pada hari Selasa 31 Oktober 2017.

Meski acara digelar secara tertutup, ada banyak momen kemesraan yang terlihat di pernikahan tersebut. Salah satu yang paling fenomenal dan akan selalu dikenang adalah saat Joong Ki mencium istrinya Hye Kyo.

Ratusan tamu undangan yang menyaksikan momen tersebut pun langsung berteriak heboh. Tak sedikit pula riuh tepuk tangan meramaikan momen bersejarah itu.

Senyuman kebahagiaan juga terpancar dari raut muka keduanya setelah berciuman. Seakan tak percaya, pasangan yang terlibat cinta lokasi dalam Descendants of the Sun tersebut akan menjalani kehidupan bersama ke depannya.

Acara pernikahan Song Song couple digelar secara tertutup. Tamu udangan yang hadir pun dikabarkan tak lebih dari 300 orang. Hanya keluarga dan kerabat terdekat saja yang diundang ke acara itu.

Namun beberapa artis papan atas Korea terlihat datang menghadiri pesta pernikahan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Dari beberapa potret yang tersebar di dunia maya, terlihat ada Park Hyung Sik, Park Bo Young, So Ji Sub, Hwang Jung Min, Zhang Ziyi, Kim Ji Won, Kim Min Seok, Yoo Ah In, Minho ‘SHINee’, Ock Joo Hyun, Choi Ji Woo, dan Donghae ‘Super Junior’.

Joong Ki dan Hye Kyo mempercayakan peran-peran penting dalam pernikahan mereka kepada para sahabatnya. Ock Joo Hyun dipercaya untuk bernyanyi di pesta pernikahan tersebut. Sementara untuk urusan MC, Song Joong Ki mempercayakan kepada sahabatnya yang non-artis.

Tak hanya itu saja, Park Bo Gum juga tampil bermain piano dalam pernikahan Song Song couple. Aktor Moonlight Drawn by Clouds tersebut memainkan beberapa lagu romantis pilihan untuk menemani pasangan suami istri baru beserta para tamu undangannya.

