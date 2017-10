JAKARTA – MNC Animation sangat memperhatikan perkembangan industri animasi di Indonesia. Demi semakin memajukan konten yang ada, MNC Animation pun menjalin kerja sama dengan Toon Boom, Autodesk, Lenovo dan Huion.

Nota Kesepahaman atau MoU pun telah ditandatangani oleh pihak MNC Animation dan rekan kerjanya di Jakarta pada Minggu, 29 Oktober 2017. Melalui program Animation Development Program atau ADP, pihak-pihak terkait siap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri animasi Tanah Air.

Mr. Bernard, selaku Sales Director Asia Pacific of Toon Boom dan Mr. Matthew Clayton Deewes, selaku ASEAN Media and Entertainment Industry Sales Manager of Autodesk, dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa mereka memberikan dukungan berupa perakat lunak/software terbaik mereka, yaitu Toon Boom dan Autodesk Maya Software. Kedua perangkat lunak ini merupakan kebutuhan dasar dan utama dalam memproduksi animasi baik dalam format 2D maupun 3D. Kedua program ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh peserta program ADP.

Mr. Johny Dermawan, Enterprise Segment Director of Lenovo, menjelaskan bahwa peran Lenovo dalam mendukung program ini berupa penyediaan dari kebutuhan perangkat keras atau hardware untuk digunakan oleh seluruh peserta program ADP. Tak jauh berbeda dengan Mr. Johny, Mr. Henry Xu Hefeng sebagai Chairman dari Huion akan mendukung program ADP melalui penyediaan Huion Table Graphics Drawing, di mana ini akan sangat dibutuhkan dalam pengerjaan animasi.

Sementara itu Mrs. Ella Kartika, CEO of MNC Animation dan Mr. Seung Hyun Oh, CCO of MNC Animation menjelaskan bahwa kerja sama antara MNC Animation dengan rekan industri kreatif lainnya seperti Toon Boom, Autodesk, Lenovo, dan Huion dapat membantu industri animasi di Indonesia yang diperkirakan akan menjadi satu pasar besar di masa depan. Walau pun saat ini masih berkembang, dengan adanya pergerakan dan investasi di dalamnya industri animasi di Tanah Air dipastikan akan semakin maju.

Animation Development Program sendiri sudah digelar selama dua gelombang, Rencananya gelombang ketiga akan dimulai pada awal tahun 2018. Melalui program ini, MNC Animation ikut dalam upaya konkret mendorong pertumbuhan industri animasi di Indonesia. Sejauh ini jumlah animator yang sudah mumpuni di Indonesia masih terbatas dan belum bisa memenuhi permintaan pasar industri. Atas dasar itu, MNC Animation akhirnya membuka program ADP.

Program ADP sejatinya melatih semua peserta selama kurang lebih tiga bulan. Para kandidat yang lolos dari program ini nantinya akan dapat langsung bekerja di MNC Animation. Dari dua gelombang yang telah berakhir, MNC Animation telah memperkerjakan 94 kandidat.

Selama program ADP berlangsung, seluruh peserta akan dibekali materi yang nantinya dapat diaplikasikan dan berguna dalam dunia kerja animasi. Para peserta ini akan diberikan gaji selama tiga bulan mengikuti pelatihan program ADP dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan langsung oleh MNC Animation.

MNC Animation adalah salah satu anak perusahaan dari MNC Tbk. yang berfokus dalam menciptakan, mengembangkan, dan memproduksi IP (kekayaan intelektual). MNC Animation telah menghasilkan beberapa serial animasi seperti "Entong" season 1 & 2 dan "KIKO" pra-musim dan saat ini dalam proses produksi "KIKO" season 1 & 2 yang ditayangkan di RCTI setiap hari Minggu pagi pukul 09:00 WIB, serta dalam proses produksi "Zak Storm" dengan Global Partners, yang akan diluncurkan pada Hari Minggu, November 5, 2017 di RCTI pukul 10.00 WIB. Selain "KIKO" dan "Zak Storm", MNC Animation juga dalam proses pengembangan IP-IP baru yakni "Titus", "BIMA-Animation series", "GIANT 8" dan masih banyak lagi.

Lenovo berinovasi untuk memimpin di Era PC +. Nama Lenovo sudah menjadi perusahaan PC terdepan di dunia, Lenovo juga merupakan pemimpin di smartphone dan tablet karena bekerja untuk menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling dihormati di dunia. Lenovo adalah perusahaan multinasional seharga $ 46 miliar dengan 55.000 karyawan yang melayani pelanggan di lebih dari 160 negara yang berdiri sejak 1984 di Cina. Peringkat di daftar Fortune 500 membuat kami bangga menjadi vendor PC terbesar di dunia. Portofolio kami sekarang mencakup workstation, server, solusi penyimpanan, perangkat lunak manajemen TI, smart TV, tablet, smartphone, dan bahkan aplikasi.

Toon Boom adalah sebuah perusahaan perangkat lunak grafis yang berbasis di Montreal, Canada. Selama 20 tahun Toon Boom mengubah industri animasi dengan menetapkan standard yang tertinggi serta terbaik di dalam development produksi animasi. Produk - produk Toon Boom yang popular di industri grafis adalah Toon Boom Storyboard, Toon Boom Harmony dan yang terbaru untuk assest management yaitu Toon Boom Producer. Hampir seluruh animasi studio yang terbaik di dunia seperti Cartoon Network, Dreamworks, Tooncity, Nelvana dsb menggunakan Toon Boom products di pipeline produksi animasi mereka. Toon Boom memenangkan beberapa penghargaan seperti " Primetime Emmy Engineering Award di tahun 2012 " dan Ub Iwerjs Annie Awards di tahun 2013.

Autodesk Inc. adalah perusahaan multinasional yang bergerak dalam pengembangan perangkat lunak komputer dalam format 3D yang biasa digunakan dalam industri arsitektur, konstruksi, manufaktur, media dan hiburan. Autodesk Inc. berkantor pusat di San Rafael, California. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 oleh John Walker, rekan penulis versi pertama AutoCAD, perangkat lunak bantuan komputer bertopik komputer (CAD). Perangkat lunak AutoCAD dan Revit terutama digunakan oleh arsitek, insinyur, dan perancang struktur untuk merancang, merancang, dan membangun model dan struktur lainnya.

