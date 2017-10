JAKARTA - Film karya, Ody C. Harahap, Me VS Mami, berhasil mengalahkan The Doll, dan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1, sebagai Film Bioskop Indonesia Terfavorit dalam ajang Panasonic Gobel Awards 2017. Hal tersebut terjadi lantaran hasil vote dari masyarakat, yang menginginkan kemenangan tersebut jatuh pada film.yang diperankan oleh Irish Bella, Dimas Aditya, dan Cut Mini.

"Alhamdulillah tentunya senang sekali ya, apalagi nominasinya juga ada film-film lain, yang secara penjualan tiket cukup baik," ujar Rista, selaku pohak MNC Pictures, Jumat 27 Oktober 2017.

"Kita sangat berterima kasih, penonton di rumah tetap vote untuk Me VS Mami," sambungnya.

Diraihnya penghargaan tersebut, tentu membuat pihak MNC Pictures bangga. Bahkan piala tersebut mereka berikan kepada seluruh pecinta film di Indonesia yang ikut mengembangkan perfilman Tanah Air.

"Penghargaan ini untuk seluruh pecinta film Indonesia karena MNC Pictures adalah salah satu PH yang berkomitmen untuk berkonsisten dalam mengembangkan perfilman Indonesia," paparnya.

Sementara itu, munculnya penghargaan dari pihak Panasonic Gobel Awards 2017, tentu bukanlah hal yang disangka-sangka oleh MNC Pictures. Pasalnya mereka memang mengaku tidak mengharapkan penghargaan, namun munculnya tropi tersebut diakui bisa menjadi penyemangat dalam berkarya.

"Kami bekerja tidak menargetkan sebuah award ya, tapi award ini bisa menjadi penyemangat dan motivasi kami untuk terus berkarya," pungkasnya.

